Польша присоединилась к бойкоту встречи глав МИД ОБСЕ из-за участия России

Ранее Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что они не будут присутствовать на переговорах из-за участия Лаврова.
24 ноября Северная Македония заявила о намерении на короткое время отменить запрет на полеты из России, чтобы позволить Лаврову принять участие в международной конференции. Запрет снят до 1 декабря.
Лавров 30 ноября прибыл в Северную Македонию.
Самолет российского министра летел через Грецию, хотя ранее ожидалось, что воздушное пространство откроет Болгария. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ Болгарии пропустить самолет с делегацией российского МИДа из-за нахождения в нем конкретного человека является опасной глупостью.
Российская делегация не принимала участия в летней и осенней сессиях Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в 2022 г. и летней в 2023 г. При этом на зимней сессии, которая прошла в феврале 2023 г. в Вене, российская сторона присутствовала.