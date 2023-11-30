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11:44 (мск), источник: Ведомости

Польша присоединилась к бойкоту встречи глав МИД ОБСЕ из-за участия России

Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк отказался от встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье из-за участия главы российского МИДа Сергея Лаврова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Источник: AFP 2023

Мы критично относимся к приглашению на эту встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В связи с этим принято решение о том, что я отказался от участия в этой встрече в Скопье.

Шимон Шинковский вель Сенк
глава МИД Польши

Ранее Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что они не будут присутствовать на переговорах из-за участия Лаврова.

24 ноября Северная Македония заявила о намерении на короткое время отменить запрет на полеты из России, чтобы позволить Лаврову принять участие в международной конференции. Запрет снят до 1 декабря.

Лавров 30 ноября прибыл в Северную Македонию.

Самолет российского министра летел через Грецию, хотя ранее ожидалось, что воздушное пространство откроет Болгария. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ Болгарии пропустить самолет с делегацией российского МИДа из-за нахождения в нем конкретного человека является опасной глупостью.

Российская делегация не принимала участия в летней и осенней сессиях Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в 2022 г. и летней в 2023 г. При этом на зимней сессии, которая прошла в феврале 2023 г. в Вене, российская сторона присутствовала.

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