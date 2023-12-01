Ситуация в Газе, ОПЕК+ и конец америкоцентричного мира. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент России Владимир Путин продолжает работать в Ново-Огареве.
В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. «Мы проинформируем вас о тех темах, которые будут рассматриваться».
Остальные мероприятия носят непубличный характер (ранее сообщалось, что Путин проведет закрытую встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным).
В Москве предпочли бы видеть новости об очередном продлении гуманитарной паузы в секторе Газа, где возобновились боевые действия: «Нам казалось бы, что это было бы более целесообразно с учетом размеров той гуманитарной катастрофы, которая сейчас переживается в Газе».
Москва продолжит работу по эвакуации российских граждан, несмотря на возобновление боевых действий.
«Мы не сомневаемся, что Соединенные Штаты будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, в том числе оказывать давление на всю систему международных торговых и экономических отношений, по сути, разрушая существующий формат этих отношений, потому что это не что иное, как незаконные попытки оказывать давление на экономику России».
«Америкоцентричный мир завершается, и наступает период многообразия, в том числе в международных экономических отношениях».
Россия заинтересована продолжать свою работу в формате ОПЕК+.
ОПЕК+ вносит вклад в стабилизацию энергетических рынков и поддержание цен на главные энергоносители «на сбалансированном уровне»: «Это очень важно для всех».