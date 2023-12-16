Депутат ЕП назвал слова Столтенберга об украинском конфликте безумными

26 октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США ВСУ за время работы Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд. В тот же день американское оборонное ведомство сообщило о выделении Украине военной помощи стоимостью $150 млн, в состав которой вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS.