Воронежский авиазавод попал под санкции Евросоюза

Европейские компании не вправе ни поставлять товары или услуги лицу, внесенному в санкционный список, ни закупать у него их.



«ВАСО является поставщиком правительства РФ, производит авиационные детали для самолетов Ил-76. Они используются вооруженными силами РФ … против Украины. Кроме того, предприятие производит самолеты Ил-96 для президентского флота России», — поясняется в списке мотивировка введения санкций.



Всего в 12-й пакет санкций Евросоюза против России внесены 61 человек и 86 юридических лиц, следует из публикации в официальном журнале ЕС. Под ограничительные меры попали, в частности, телеканалы «Спас» и «Царьград», российская особая экономическая зона «Алабуга», ПАО «Туполев», группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, 14 членов ЦИКа, сын Дмитрия Медведева Илья, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.



Также в рамках санкций введены ограничения в отношении российской алмазной отрасли, импорта российских изделий из железа, чугуна, меди и алюминия. Также санкции предполагают запрет на импорт российского сжиженного пропана с годовым переходным периодом. Ограничения включают меры по противодействию обхода Россией ценового потолка на нефть и нефтепродукты.



Сергей Калашников.