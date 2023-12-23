Байден подписал военный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд

В бюджет заложена помощь Украине в размере $800 млн. В нее входят $300 млн в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники Украине напрямую из запасов Пентагона. Кроме того, законодатели выделяют на те же нужды еще $300 млн в 2025 финансовом году. Действие самой программы продлевается до 2027 финансового года. В проекте предусматривается и введение новых механизмов надзора за направляемой Украине военной помощью.