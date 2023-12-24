Рогозин призвал перенести несколько федеральных ведомств из Москвы в ДФО

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин призвал перенести часть федеральных ведомств из Москвы на Дальний Восток. Среди них — минвостокразвития, Рослесхоз и Росрыболовство. По мнению экс-главы «Роскосмоса», нецелесообразно управлять делами Дальнего Востока, сидя в Москве. Об этом сенатор рассказал в эфире радиостанции «Гoвoрит Мoсква», сообщает ИА PrimaMedia.
Дмитрий Рогозин отметил, что перемещение ряда министерств и ведомств ближе к источникам огромных ресурсов — логичные и эффективное решение.
«Там Китай, который становится мировым лидером и с которым мы хорошие соседи. Там у нас две Кореи, Япония, Юго-Восточная Азия, вся Океания. Вот это есть перспектива третьего тысячелетия, туда надо двигаться. Туда надо переносить административные, политические и экономические центры нашей страны. Почему министерство по делам развития Дальнего Востока и Крайнего Севера находится в Москве? Чего они здесь делают? Туда! Вперед, ребята, на Дальний Восток! Рослесхоз туда тоже можно, Росрыболовство. Где рыба? Она чего, здесь, в Москве-реке её ловить?», — заявил сенатор.
По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, нельзя «факультативно, наездами, управлять важнейшими делами», особенно учитывая, что в азиатской части России находится около 77% общей площади страны.
«Туда надо переносить административные, политические и экономические центры нашей страны. На Дальний Восток. Владивосток, Хабаровск или построить целый город между ними. Расстояние между ними 800 км. Где-то посередине построить новый город преуспевающий, ну, по крайней мере, начать с того, что перенести туда восточный центр правительства», — отметил Дмитрий Рогозин.
Напомним, что Рогозин не первый раз поднимает эту тему. Ранее, 11 октября, на «правительственном часе» 552-го пленарного заседания в Совете Федерации сенатор напомнил, что в нынешних геополитических условиях президент РФ Владимир Путин говорит о развороте на Восток. В связи с этим Рогозин предложил разместить минвостокразвития и некоторые подведомственные минприроды организации на Дальнем Востоке, а в будущем сформировать там восточный центр правительства.
Тогда вице-премьер России Юрий Трутнев ответил, что подобный шаг неуместен. Кроме неоправданных финансовых затрат, он может привести и к снижению эффективности работы министерства. Также Трутнев отметил, что не ощущает оторванности от Дальнего Востока.