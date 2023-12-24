Рогозин призвал перенести несколько федеральных ведомств из Москвы в ДФО

«Там Китай, который становится мировым лидером и с которым мы хорошие соседи. Там у нас две Кореи, Япония, Юго-Восточная Азия, вся Океания. Вот это есть перспектива третьего тысячелетия, туда надо двигаться. Туда надо переносить административные, политические и экономические центры нашей страны. Почему министерство по делам развития Дальнего Востока и Крайнего Севера находится в Москве? Чего они здесь делают? Туда! Вперед, ребята, на Дальний Восток! Рослесхоз туда тоже можно, Росрыболовство. Где рыба? Она чего, здесь, в Москве-реке её ловить?», — заявил сенатор.