Потенциал сотрудничества велик: Мальгинов рассказал об отношениях РФ и РУз в 2023 году

В 2024 году Россия выделит 800 бюджетных квот на обучение в российских вузах для студентов из Узбекистана. РУз является лидером по числу студентов, приезжающих на обучение в российские вузы — в настоящее время по российским программам обучаются более 53 тыс. узбекистанских студентов.