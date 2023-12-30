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Небензя: военные планы Киева потерпели фиаско, ждите самых плохих новостей

Постпред РФ при ООН назвал Украину «частной военной компанией в руках западных стран». По его мнению, Киев «потерпел фиаско» и теперь ему и его союзникам стоит ждать «самых плохих новостей» в ближайшее время. Дипломат заявил об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Небензя Василий
Источник: РИА "Новости"

«Коллеги, реальность сегодня такова, что у Украины нет и не будет ресурсов для того, чтобы не то чтобы добиться перелома, но хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения. И дело не столько в неэффективном использовании майданным режимом поставленного вооружения. Министр иностранных дел Кулеба, например, напрямую связал провал контрнаступления с, цитирую, “жалким, плачевным состоянием оборонной промышленности и складов стран НАТО”. Вывод из этого всего один и для наших недругов он неутешителен», — сказал Небензя. Трансляция велась на сайте ООН.

Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей.

Василий Небензя
постпред РФ при ООН

По мнению дипломата, утверждение в США и ЕС помощи Украине не повлияют на ситуацию, это «только оттянет агонию режима, но не предотвратит ее».

«Время для киевского режима стремительно истекает, его будущее действительно под серьезной угрозой. А вот мирным украинцам, украинскому языку, украинской культуре ничего не угрожает, сколько бы и как бы на Западе не пытались доказать обратное», — добавил дипломат.

Заседание Совета Безопасности ООН проводилось по инициативе украинской стороны. Киев объяснил это массированным ударом РФ по объектам Украины 29 декабря. Небензя на заседании заявил, что российские войска наносили удары только по объектам военной инфраструктуры, жертвы среди мирного населения он объяснил работой украинской системы противовоздушной обороны.

Леонид Уварчев

ООН
дипломатия