Небензя: военные планы Киева потерпели фиаско, ждите самых плохих новостей

«Коллеги, реальность сегодня такова, что у Украины нет и не будет ресурсов для того, чтобы не то чтобы добиться перелома, но хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения. И дело не столько в неэффективном использовании майданным режимом поставленного вооружения. Министр иностранных дел Кулеба, например, напрямую связал провал контрнаступления с, цитирую, “жалким, плачевным состоянием оборонной промышленности и складов стран НАТО”. Вывод из этого всего один и для наших недругов он неутешителен», — сказал Небензя. Трансляция велась на сайте ООН.