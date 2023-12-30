«Коллеги, реальность сегодня такова, что у Украины нет и не будет ресурсов для того, чтобы не то чтобы добиться перелома, но хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения. И дело не столько в неэффективном использовании майданным режимом поставленного вооружения. Министр иностранных дел Кулеба, например, напрямую связал провал контрнаступления с, цитирую, “жалким, плачевным состоянием оборонной промышленности и складов стран НАТО”. Вывод из этого всего один и для наших недругов он неутешителен», — сказал Небензя. Трансляция велась на сайте ООН.
Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей.
По мнению дипломата, утверждение в США и ЕС помощи Украине не повлияют на ситуацию, это «только оттянет агонию режима, но не предотвратит ее».
Заседание Совета Безопасности ООН проводилось по инициативе украинской стороны. Киев объяснил это массированным ударом РФ по объектам Украины 29 декабря. Небензя на заседании заявил, что российские войска наносили удары только по объектам военной инфраструктуры, жертвы среди мирного населения он объяснил работой украинской системы противовоздушной обороны.
Леонид Уварчев