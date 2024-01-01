Россия стала председателем в СНГ

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. C 1 января Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств, сообщает РИА Новости.
В 2023 году в СНГ председательствовал Кыргызстан. По словам президента России Владимира Путина, за год республика провела активную работу и Москва намерена действовать в тесной координации с бывшим председателем.
Приоритеты: экономика, безопасность и суверенитет
В роли председателя Россия выделяет несколько направлений. По словам Путина, в сфере экономики продолжится работа по более активному переходу на национальные валюты во взаимных расчетах, что позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет государств.
Кроме того, президент России отметил важность совместной работы в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Акцент российского председательства будет сделан также на расширении культурно-гуманитарных связей, сотрудничестве в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта.
Как объяснил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, для Кремля важной задачей на фоне продолжающейся спецоперации станет укрепление дружественных связей внутри СНГ.
«В условиях, в которых мы находимся, главные усилия будут привязаны к ситуации, связанной с Украиной. Нужно постараться, чтобы страны СНГ были более дружественными. И содействовали решению прежде всего транзитных экономических, энергетических проблем. Чтобы объединение отвечало слову “содружество” в его названии. Это большая и очень тяжелая работа».
Сотрудничество с другими объединениями
«Будем исходить из принципа взаимосвязанности экономик государств СНГ и ЕАЭС, важности синхронизации решений на национальном и евразийском уровне с целью обеспечения устойчивости этих региональных интеграционных объединений в новых реалиях», — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Кроме того, на фоне председательства в 2024 году не только в СНГ, но и в БРИКС Россия намерена помочь укреплять связи между этими организациями.
Вызовы в 2024-ом: выход Молдавии, будущее Армении
Под вопросом остается будущее Молдавии в СНГ. Ее власти еще с 2022 года говорят о необходимости денонсации некоторых соглашений с содружеством. К 8 февраля 2024 года завершится выход республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что ассамблее это никакого урона не нанесет, но будет огромной потерей для самого Кишинева.
К тому же выходить из зоны свободной торговли СНГ Молдавия не хочет, чтобы не терять важные экономические связи.
«Молдавия добровольно не покинет ни один рынок».
После событий в Нагорном Карабахе осенью 2023 года и установления Азербайджаном окончательного контроля над спорными территориями премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на несколько встреч, в том числе и на саммит СНГ в Кыргызстане.
Путин, со своей стороны, говорил, что причины отсутствия Пашиняна «вполне понятны» и что в его понимании «никуда Армения из СНГ не уходит». Уже в конце декабря премьер Армении посетил неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, на полях которого пообщался в том числе и с лидером Азербайджана Алиевым.
В марте исполнится 10 лет с тех пор, как Украина приостановила членство в СНГ. На фоне продолжающегося конфликта ожидать ее возвращения к активному участию в содружестве не приходится. Но, как говорил на саммите в Кыргызстане Владимир Путин, Украина в полном формате никогда и не присоединялась к СНГ, так как киевские власти не ратифицировали его основополагающие документы.
Несмотря на трудности с некоторыми странами, устойчивость и перспективы СНГ не вызывают сомнений, считает Андрей Суздальцев.
«Нужно сделать участие в СНГ более взаимовыгодным для его членов. Настолько взаимовыгодным, чтобы соседи посмотрели на нас с завистью», — добавил он.
Саммиты и мероприятия в России
Традиционный саммит СНГ планируется провести 8 октября в Москве. Еще одним мероприятием, которое соберет глав государств в России, может стать неформальная предновогодняя встреча в Санкт-Петербурге, которая стала уже традицией.
Помимо саммитов, ожидается насыщенная программа, которая включает порядка 150 различных мероприятий.
В 2025-м председательство в СНГ перейдет к Таджикистану. Москва намерена работать в координации с Душанбе, чтобы в рамках содружества обеспечить преемственность в реализации инициатив.