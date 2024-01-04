Ближнее зарубежье как важнейшая арена международной политики

Если же говорить о возможностях, то и внутри элит постсоветских стран, и в обществах есть запрос на изменение внешнеполитического меню. И он может сработать в пользу Москвы. Та же Грузия, имеющая репутацию самой прозападной страны на Кавказе, демонстрирует готовность развивать экономические отношения и с Россией, и с КНР, а поворачивающаяся на Запад Армения по-прежнему заинтересована в евразийской экономической интеграции. Страны Центральной Азии, даже испытывая западный прессинг, не отказываются от т.н. «параллельного импорта», как и от посредничества Москвы в урегулировании имеющихся споров (взять хотя бы таджикско-киргизские проблемы). Азербайджан пытается уравновесить с помощью кооперации с Россией растущее турецкое влияние. Внутри Молдовы же есть недовольство (что показали и всеобщие муниципальные выборы-2023) разбалансированной политикой Майи Санду. Конечно же, у всех накапливается усталость от украинского конфликта.