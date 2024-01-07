Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

Айдан Аканов окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, по специальности «Международные экономические отношения», получил степень MBA в Hofstra University (США). Работает в «Верном Капитале» более 15 лет. На протяжении этих лет он занимался развитием крупных инвестиционных проектов как в Казахстане, так и зарубежом. С 2019 года занимал позицию CFO, отвечал за финансовое направление инвестиционных проектов. Работал в Arthur Andersen/Ernst & Young, до этого был финансовым директором в канадской компании Canam Pipe & Supply LLP, Kazakhstan Division of Canam Services Inc.