Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

Заместителем министра внутренних дел РК назначен Айдар Сайтбеков.
Сайтбеков Айдар Муталикович родился в 1978 году. Окончил Академию МВД Республики Казахстан, Карагандинский юридический институт МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова. Трудовую деятельность начал с должности следователя УВД Алматинской области. В разные годы работал на различных руководящих должностях Академии МВД РК, был заместителем начальника Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова по кадровой работе, начальником Актюбинского юридического института МВД РК. Работал начальником департамента кадровой политики Министерства внутренних дел РК, начальником Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова.
Заместителем министра обороны РК назначен Каныш Абубакиров.
Абубакиров Каныш Асанханович родился в 1977 году в Туркестанской области. Окончил Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан. Трудовой стаж начинал с командира разведывательной группы разведывательной роты десантно-штурмового батальона войсковой части 32363. В разные годы был заместителем командующего Аэромобильными войсками (по боевой подготовке) — начальником управления боевой подготовки управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК, командующим войсками регионального командования «Запад», командующим десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК. До назначения занимал должность начальника главного штаба — первого заместителя главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.
Председателем Комитета информации Минкультуры и информации РК назначен Мейрлан Раханов.
Раханов Мейрлан Акылбекович родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Трудовую деятельность начал в 2011 году в отделе внутренней политики акимата Караганды. В разные годы работал в налоговом Управлении Карагандинской области, Управлении внутренней политики акимата Карагандинской области, Управлении печатных СМИ Комитета информации, в пресс-службе Президента РК. До назначения был заведующим сектором пресс-службы Президента РК.
Руководителем аппарата Агентства по стратегическому планированию и реформам РК назначен Жомарт Абиесов.
Абиесов Жомарт Амангельдиевич родился в 1975 году в Актюбинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахскую государственную юридическую академию. Магистр школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура. Трудовую деятельность начал в 2000 году главным специалистом РГП «Резерв» Министерства энергетики, индустрии и торговли РК. В разные годы работал в Министерстве транспорта и коммуникаций РК, Национальном аналитическом центре при Правительстве РК и Национальном банке РК, Министерстве экономического развития и торговли РК, в Администрации Президента РК. Был управляющим директором АО «ФНБ “Самрук-Казына”, председателем правления АО “Казахстанский центр государственно-частного партнерства”, первым заместителем директора РГП “Банкнотная фабрика Национального банка РК”, советник управляющего МФЦ “Астана”, управляющим директором по трансформации АО “Казпочта”, председателем правления АО “СПК Каспий”, управляющим партнером Центра стратегических инициатив. С 2019 по 2023 годы занимал должности заместителя заведующего отделом государственного управления, государственного инспектора, заместителя заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы, заместителя заведующего отделом государственного управления Администрации Президента РК.
Заместителем руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК назначена Асель Шауенова.
Шауенова Асель Саукымбековна кончила Казахскую государственную академию управления по специальности «Финансы и кредит». Более 23 лет трудиться на государственной службе. Трудовую деятельность начала ведущим специалистом отдела переписи в Агентстве РК по статистике. Занимала различные должности в отделах по статистике цен аграрного сектора и строительных работ, социального анализа и конъюнктурных работ. Работала начальником отдела, затем начальником управления, в последующем директором департамента статистики цен Агентства Республики Казахстан по статистике. До назначения занимала должность директора департамента статистики производства и окружающей среды Бюро национальной статистики.
Директором Институт раннего развития детей Министерства просвещения РК назначена Гульшат Онланбеккызы.
Гульшат Онланбеккызы родилась в 1973 году в Жамбылской области. Кандидат педагогических наук, доцент, ассоциированный профессор. Имеет более 100 научных и научно-методических трудов. Окончила Джамбульское педагогическое училище им. Абая по специальности «Дошкольное образование», Жамбылский педагогический институт по специальности «Воспитатель. Преподаватель дошкольной педагогики и психологии», аспирантуру в Казахском Национальном педагогическом университете им. Абая по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования, этнопедагогика», Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати по специальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начала специалистом учебного отдела ТарГУ им. М. Х. Дулати. В разные годы была доцентом кафедры «Педагогика» Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, директором Института стратегического менеджмента образования, заместитель директора РГКП «Национальный центр оценки качества образования» МОН РК, заместителем директора по научно-методической работе РГКП «Национальный центр образовательной статистики и оценки качества образования» МОН РК. Возглавляла филиалы АО «Национальный центр повышения квалификации “Өрлеу” ИПК педагогических работников по Жамбылской области, городу Астане, Алматинской области. До назначения занимала должность директора негосударственного научно-практического центра развития образования.
Руководителем департамента государственных доходов по Западно- Казахстанской области назначен Нурлан Рахимгалиев.
Рахимгалиев Нурлан Умергалиевич до назначения работал директором департамента аппеляции Министерства финансов Республики Казахстан.
Руководителем аппарата Управления делами Президента назначен Серик Кенжебаев.
Кенжебаев Серик Абдрахманович родился 22 июня 1971 года в Таразе. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности правоведение, Казахский Экономический университет имени Т. Рыскулова, специальность — финансы и кредит. В разные годы работал в частных структурах. Также был заместителем директора РГКП «Центр электронной коммерции» Агентства РК по государственным закупкам, заместителем начальника Управления Комитета финансового контроля и государственных закупок по Мангистауской области Министерства финансов РК, начальником Антимонопольного управления по Мангистауской области Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК, заместителем руководителя Аппарата Министерства обороны РК (служба по контракту), заместителем Председателя Правления НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”. С 2022 года занимал должность заместителя Руководителя ГУ “Управление материально-технического обеспечения” Управления делами Президента Республики Казахстан.
Заместителем Управляющего делами Президента РК назначен Рустам Баялиев.
Баялиев Рустам Ахатханович родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности «журналист-международник», Казахскую государственную академию по специальности «экономист». Работал в Государственном налоговом комитете, Министерстве финансов РК. Был директором департамента регулирования торговой деятельности, экспортного контроля и вступления в ВТО Министерства индустрии и торговли РК, заместителем председателя Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли РК, руководителем аппарата акима Акмолинской области, советником генерального директора ТОО «ТПЭП», председателем правления АО «Астанаэнергосервис».
Временно исполняющим обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области назначен Арман Токанов.
Токанов Арман Кумарович родился в 1979 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский Государственный технический университет им. Д. Серикбаева, Университет «Кайнар», Академию гражданской защиты МЧС РФ. В разные годы работал в ДЧС ВКО, Управлении гражданской обороны Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, Управлении гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана. Был начальником Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана, заместителем начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
Начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области назначен Бекболат Абдикадыров.
Абдикадыров Бекболат Каирбекович родился в 1975 году в Кызылорде. Окончил Кокшетауский технический институт Министерства по ЧС РК по специальности «пожарная безопасность», Кокшетауский университет («юриспруденция»). Службу в органах гражданской защиты начинал в 1998 году с должности пожарного. До этого в 1993—1997 годах служил в ракетных войсках стратегического назначения на различных должностях от рядового до офицерских.
Руководителем аппарата акима Жамбылской области назначен Лесбек Илебаев.
Лесбек Куралбаевич Илебаев родился в 1982 году в Тараз. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Академию государственного управления при Президенте РК. В разные годы работал помощником депутата Сената Парламента РК, заместителем акима Тимирязевского района Северо-Казахстанской области, в Аппарате Мажилиса Парламента РК, занимал должность управляющего директора, исполняющего обязанности председателя правления Акционерного общества «Национальная компания Социально-предпринимательская корпорация “Каспий”. Занимал руководящие должности в коммерческих организациях. Был заместителем руководителя, заведующим секретариатом Совета по этике Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области. До назначения работал руководителем департамента Агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области — председателем совета по этике.
Руководителем Управления образования Карагандинской области назначена Гульбакыт Жунусова.
Гульбакыт Жунусова родилась в 1977 году в Карагандинской области. Имеет высшее научно-педагогическое образование, магистр педагогики и методики начального обучения. Трудовой путь начала в 1999 году учителем начальных классов, затем работала преподавателем педагогики и методистом в колледже. Возглавляла отдел технического и профессионального образования Управления образования Карагандинской области. Была руководителем Управления содержания и методологии технического и профессионального, послесреднего образования Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК. Работала заместителем руководителя Управления образования Карагандинской области. До назначения руководила Департаментом обеспечения качества в сфере образования города Астаны Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства образования РК.
Генеральным директором группы компаний «Верный Капитал» назначен Айдан Аканов.
Айдан Аканов окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, по специальности «Международные экономические отношения», получил степень MBA в Hofstra University (США). Работает в «Верном Капитале» более 15 лет. На протяжении этих лет он занимался развитием крупных инвестиционных проектов как в Казахстане, так и зарубежом. С 2019 года занимал позицию CFO, отвечал за финансовое направление инвестиционных проектов. Работал в Arthur Andersen/Ernst & Young, до этого был финансовым директором в канадской компании Canam Pipe & Supply LLP, Kazakhstan Division of Canam Services Inc.