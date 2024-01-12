Кремль назвал нелегитимными удары США и Британии по Йемену

«С точки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС), напомнив, что 11 сентября Совет Безопасности ООН принял проект резолюции США, в котором содержались осуждение атак йеменских хуситов на международные суда в Красном море и требование их прекращения. Документ поддержали 11 стран, четверо членов Совбеза, в том числе Россия, при голосовании воздержались. Москва предлагала внести в проект поправки, в которых в том числе упоминается конфликт Израиля и ХАМАС, однако это отклонили.