Politico узнала варианты ответа США на атаку их базы в Иордании

Экс-начальник штаба ЦРУ и Пентагона Джереми Баш в беседе с Politico отметил, что все предыдущие меры сдерживания не оказали достаточного эффекта на Тегеран, «поэтому эскалация неизбежна». Еще один собеседник издания, бывший участник мирных переговоров США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер сказал, что ответ США сопряжен с риском «спровоцировать настоящую региональную войну». «Они знают, что Иран не может позволить себе прямой конфликт с Соединенными Штатами, но это может полностью натравить “Хезболлу” на Израиль или американские активы, и это может привести к раскручиванию спирали», — предупредил он.