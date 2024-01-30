МИД России ответил на угрозу размещения ядерного оружия США в Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в сентябре 2023 года также называла «эскалационным» и «дестабилизирующим» сценарий возможного возвращения ядерного оружия США в Великобританию. По ее словам, он носит «откровенно антироссийский характер», поскольку, по ее мнению, предусматривает планирование и тренировку нанесения ударов НАТО по целям в России.