Лидер оппозиции Израиля призвал к пересмотру отношений с Россией

В интервью израильский политик сообщил, что считает позицию Москвы в войне с палестинским движением «Хамас» однозначной. По его мнению, руководство Израиля должно изменить взаимоотношения с Россией. «Израиль еще очень долго затруднится простить России и ее руководству занятую ими позицию», — сказал господин Лапид.
10 декабря 2023 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. В разговоре Нетаньяху выразил недовольство позицией в отношении Израиля российских представителей в ООН и на других форумах, а также раскритиковал связи России с Ираном, назвав их «опасными». Также власти Израиля тяжело восприняли визит представителя «Хамаса» в Москву в октябре 2023 года. После встречи российский посол в Израиле был вызван в МИД, потребовав «недвусмысленного и ясного осуждения» «Хамаса» со стороны Москвы.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. По данным палестинского Минздрава за это время в секторе Газа погибли 25,9 тыс. человек. Из-за методов ведения войны армией Израиля в Международный суд ООН в Гааге был подан иск о геноциде. В ответ на решение суда господин Нетаньяху заявил, что продолжит боевые действия в секторе Газа до полного уничтожения движения «Хамас».
Александра Горошилова