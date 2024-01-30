Лидер оппозиции Израиля призвал к пересмотру отношений с Россией

10 декабря 2023 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. В разговоре Нетаньяху выразил недовольство позицией в отношении Израиля российских представителей в ООН и на других форумах, а также раскритиковал связи России с Ираном, назвав их «опасными». Также власти Израиля тяжело восприняли визит представителя «Хамаса» в Москву в октябре 2023 года. После встречи российский посол в Израиле был вызван в МИД, потребовав «недвусмысленного и ясного осуждения» «Хамаса» со стороны Москвы.