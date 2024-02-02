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Песков сообщил об отсутствии откликов с Запада расследовать катастрофу Ил-76

Ни одна из зарубежных стран пока не откликнулась на призыв РФ к международному расследованию атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом 2 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Что касается вопроса возвращения тел погибших украинских военнопленных, то этим сейчас занимаются следственные органы, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля также отметил, что киевские власти не обращались в администрацию президента РФ Владимира Путина с просьбой о передаче о тел погибших украинских военнопленных на борту российского самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области в результате теракта.

При этом украинские СМИ со ссылкой на представителя главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова сообщили, что Киев якобы обращался к Москве с просьбой передать тела погибших украинских военнопленных, и Россия якобы пока не предоставила ответ.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнопленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что Киев преследовал цель обвинить Москву в уничтожении украинских военных.

Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся. В ГУР минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.

Позднее, 27 января, СМИ сообщили, что украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными признал подлинность списка находившихся на борту Ил-76 украинских солдат. 31 января президент РФ Путин призвал к международному расследованию крушения самолета в Белгородской области.

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Песков Дмитрий