Песков заявил об отсутствии обращений Киева о передаче тел погибших в Ил-76

«В администрацию нет», — сообщил он, отвечая на соотвествующий вопрос журналистов.
Ранее в этот день СМИ со ссылкой на представителя главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова сообщили, что Киев якобы обращался к Москве с просьбой передать тела погибших украинских военнопленных. По его словам, Россия якобы пока не предоставила ответ.
Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима.
Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся. В ГУР минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.
Позднее, 27 января, СМИ сообщили, что украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными признал подлинность списка находившихся на борту Ил-76 украинских солдат.
Кроме того, 31 января Путин призвал к международному расследованию крушения самолета в Белгородской области.
1 февраля в СК РФ сообщили, что Ил-76 был сбит ракетой MIM-104A американского ЗРК Patriot, находившейся на вооружении ВСУ.
Позднее, 2 февраля, в комитете заявили, что в рамках расследования уголовного дела о теракте следователи провели работу по идентификации тел погибших. Результаты генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении.