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Песков заявил об отсутствии обращений Киева о передаче тел погибших в Ил-76

Киевские власти не обращались в администрацию президента РФ Владимира Путина с просьбой о передаче о тел погибших украинских военнопленных на борту российского самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области в результате теракта. Об этом 2 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости».

«В администрацию нет», — сообщил он, отвечая на соотвествующий вопрос журналистов.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на представителя главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова сообщили, что Киев якобы обращался к Москве с просьбой передать тела погибших украинских военнопленных. По его словам, Россия якобы пока не предоставила ответ.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнопленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что Киев преследовал цель обвинить Москву в уничтожении украинских военных.

Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся. В ГУР минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.

Позднее, 27 января, СМИ сообщили, что украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными признал подлинность списка находившихся на борту Ил-76 украинских солдат.

Кроме того, 31 января Путин призвал к международному расследованию крушения самолета в Белгородской области.

1 февраля в СК РФ сообщили, что Ил-76 был сбит ракетой MIM-104A американского ЗРК Patriot, находившейся на вооружении ВСУ.

Позднее, 2 февраля, в комитете заявили, что в рамках расследования уголовного дела о теракте следователи провели работу по идентификации тел погибших. Результаты генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении.

Песков Дмитрий