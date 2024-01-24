Крушение Ил-76 с пленными ВСУ в Белгородской области. Что известно

Украинские власти поставили под вопрос возможность любых договоренностей, сбив Ил-76, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Картаполов сказал, что «сегодня пока об обмене, видимо, речь идти не может». В то же время он заявил, что будет найден способ, «чтобы наших ребят вернуть». Участвующий в переговорах по обмену депутат Госдумы Шамсаил Саралиев позже подтвердил, что обмен не состоялся.