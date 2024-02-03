Ирак осудил удары США и заявил об угрозе региональной стабильности

«Эти удары являются нарушением суверенитета Ирака и подрывают усилия иракского правительства и создают угрозу, которая может привести Ирак и весь регион к тяжелым последствиям. Результаты будут иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности в Ираке и регионе», — говорится в заявлении представителя иракской армии (цитата по Reuters).
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что иракское правительство было проинформировано о планах США. Вместе с тем, Вашингтон не стал информировать Иран.
Центральное командование Вооруженных сил США ранее сообщило о нанесении авиаударов по Сирии и Ираку. Как утверждается, удары наносились по позициям «Аль-Кудс» (военное подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции) и проиранским формированиям. Президент Джо Байден заявил, что ответ США продолжится, однако, по его словам, Вашингтон не ищет конфликта в регионе.
Поводом для атаки стал удар по базе на границе Иордании и Сирии, в результате которого трое американцев погибли и десятки пострадали. Пентагон обещал «многоуровневый ответ». С начала войны Израиля и «Хамаса» в секторе Газа США зафиксировали больше 160 ударов по своим объектам в Сирии и Ираке. Однако эти инциденты обходились без жертв до конца января.
Ирак в конце 2023 года потребовал от США вывести войска со своей территории. Поводом стали удары американских войск по трем объектам группировки «Катаиб Хезболла», которая считается тесно связанной с Ираном.
Леонид Уварчев