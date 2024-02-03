Ирак осудил удары США и заявил об угрозе региональной стабильности

Поводом для атаки стал удар по базе на границе Иордании и Сирии, в результате которого трое американцев погибли и десятки пострадали. Пентагон обещал «многоуровневый ответ». С начала войны Израиля и «Хамаса» в секторе Газа США зафиксировали больше 160 ударов по своим объектам в Сирии и Ираке. Однако эти инциденты обходились без жертв до конца января.