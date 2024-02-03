Ракетами по пустыне. Что известно о ночном авиаударе США по Ираку и Сирии

Кирби в своем комментарии заявил, что удары по иракской и сирийской территории были успешными, хотя и не располагает точными данными о причиненном ущербе: «Цели были выбраны так, чтобы ослабить и подорвать потенциал КСИР и группировок, которые он финансирует и поддерживает». Вашингтон проинформировал о готовящихся ударах правительство Ирака, однако не контактировал по этому вопросу с Ираном.