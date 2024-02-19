Во Франции призвали разрушить Евросоюз

Ранее в этот же день немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен планирует объявить о намерении пойти на второй срок председателем Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен возглавляет пост председателя ЕК с 2019 года. В 2024 году ее полномочия истекают.