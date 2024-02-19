Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Во Франции призвали разрушить Евросоюз

Антироссийское заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности призвано оправдать вступление Европы в войну против России. Такое заявление 18 февраля сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Источник: Reuters

Ранее глава ЕК объявила, что для Евросоюза не осталось «серых зон» в украинском кризисе. Она назвала конфликт в Восточной Европе частью «глобальной борьбы между демократиями и автократиями». Также Глава ЕК призвала выбрать между поддержкой России или демократических стран.

Филиппо назвал «выходкой» слова главы ЕК. Он напомнил, что политики США применяли абсолютно идентичные «карикатурные» фразы о борьбе «Добра против Зла» с целью оправдать собственные войны в ближневосточном регионе и подавления настоящих демократических свобод. Он подчеркнул тот факт, что фон дер Ляйен возомнила себя «главнокомандующей» ЕС и попыталась втянуть Европу в «глобальную войну», уверен Филиппо.

«Необходимо отстранить Урсулу от власти и разрушить ЕС как можно скорее!» — призвал лидер партии «Патриоты» в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот же день немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен планирует объявить о намерении пойти на второй срок председателем Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен возглавляет пост председателя ЕК с 2019 года. В 2024 году ее полномочия истекают.

17 февраля немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. Он считает, что она слишком критично настроена по отношению к РФ, а это может стать «негативным моментом».

Филиппо 23 декабря заявил, что торговая политика, которую проводит Урсула фон дер Ляйен, губительна для Франции. В связи с этим он также призвал уничтожить ЕС.

16 декабря немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сказал, что Урсула фон дер Ляйен приближает разрушение Евросоюза (ЕС) своими заявлениями об Украине.

18 ноября премьер-министр страны Виктор Орбан выразил мнение, что действующие лидеры ЕС рискуют вызвать закат Европы и превратить ее в музей под открытым небом, у которого нет будущего.

Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman 23 октября заявил, что Европейский союз может дать трещину в будущем, поскольку его единство давно нарушено. По его мнению, страны ЕС истощили санкции против России, которые обернулись против сообщества, а окончательным ударом становится и истощение собственных ресурсов.

10 октября распад Евросоюза предрек и немецкий философ и публицист Хауке Ритц. По его мнению, проблема заключается в том, что ЕС не смог разработать свою собственную экономическую политику, политику в области безопасности, культурную политику и внешнюю политику.

До этого, 1 сентября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что институты ЕС демонстрируют свою беспомощность, ослабленность, а конкурентоспособность объединения подорвана.

ЕС