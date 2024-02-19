Ранее глава ЕК объявила, что для Евросоюза не осталось «серых зон» в украинском кризисе. Она назвала конфликт в Восточной Европе частью «глобальной борьбы между демократиями и автократиями». Также Глава ЕК призвала выбрать между поддержкой России или демократических стран.
Филиппо назвал «выходкой» слова главы ЕК. Он напомнил, что политики США применяли абсолютно идентичные «карикатурные» фразы о борьбе «Добра против Зла» с целью оправдать собственные войны в ближневосточном регионе и подавления настоящих демократических свобод. Он подчеркнул тот факт, что фон дер Ляйен возомнила себя «главнокомандующей» ЕС и попыталась втянуть Европу в «глобальную войну», уверен Филиппо.
Ранее в этот же день немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен планирует объявить о намерении пойти на второй срок председателем Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен возглавляет пост председателя ЕК с 2019 года. В 2024 году ее полномочия истекают.
Филиппо 23 декабря заявил, что торговая политика, которую проводит Урсула фон дер Ляйен, губительна для Франции. В связи с этим он также призвал уничтожить ЕС.
16 декабря немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сказал, что Урсула фон дер Ляйен приближает разрушение Евросоюза (ЕС) своими заявлениями об Украине.
18 ноября премьер-министр страны Виктор Орбан выразил мнение, что действующие лидеры ЕС рискуют вызвать закат Европы и превратить ее в музей под открытым небом, у которого нет будущего.
Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman 23 октября заявил, что Европейский союз может дать трещину в будущем, поскольку его единство давно нарушено. По его мнению, страны ЕС истощили санкции против России, которые обернулись против сообщества, а окончательным ударом становится и истощение собственных ресурсов.
10 октября распад Евросоюза предрек и немецкий философ и публицист Хауке Ритц. По его мнению, проблема заключается в том, что ЕС не смог разработать свою собственную экономическую политику, политику в области безопасности, культурную политику и внешнюю политику.
До этого, 1 сентября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что институты ЕС демонстрируют свою беспомощность, ослабленность, а конкурентоспособность объединения подорвана.