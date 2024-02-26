Германия отказалась менять позицию после решения Дании по Nord Stream

«В настоящее время расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте, и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к атаке, которая произошла в международных водах», — отметили в прокуратуре Швеции.