Германия отказалась менять позицию после решения Дании по Nord Stream

Расследование ФРГ по взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» продолжается. Об этом РБК заявили в Генпрокуратуре страны.
«Дополнительную информацию в настоящее время мы не можем предоставить», — сообщили в ведомстве в ответ на вопрос, получили ли они промежуточные данные расследований от Швеции и Дании.
26 февраля Дания прекратила расследование по взрывам на «Северных потоках». В полиции страны отметили, что на основании проведенного разбирательства можно заключить, что в ситуации вокруг трубопроводов «имела место преднамеренная диверсия». Однако, у властей недостаточно оснований для возбуждения уголовного дела и продолжения дальнейшего расследования взрывов.
Ранее прокуратура Швеции остановила расследование взрывов на газопроводах «Северный поток». «Расследование пришло к выводу, что шведская юрисдикция неприменима, поэтому дело следует закрыть», — сообщило ведомство. Там уточнили, что основной целью расследования этого дела было установить возможную причастность шведских граждан и то, использовалась ли территория страны для осуществления подрывов.
«В настоящее время расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте, и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к атаке, которая произошла в международных водах», — отметили в прокуратуре Швеции.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма из-за повреждения газопроводов. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. При этом Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрывают Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер.
В октябре 2022 года Служба госбезопасности Швеции (СЭПО) объявила о завершении расследования на газопроводах в Балтийском море. Следователи пришли к выводу, что на трубопроводах произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Стокгольм заявил о признаках «серьезного саботажа» на «Северных потоках». При этом шведская сторона не назвала причастных к инциденту.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что «Северные потоки» взорвали США. До этого глава государства уже возлагал ответственность за подрыв газопроводов на «англосаксов». США и Великобритания отвергали эти обвинения.
В западных СМИ также появляются версии о причастности Киева к инциденту в Балтийском море. The Washington Post и Der Spiegel писали, что центральную роль в атаках на газопроводы системы «Северный поток» играл полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский.
По данным источников обоих изданий, полковник не занимался планированием операции, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников», которые подчинялись главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о непричастности Киева к подрыву газопроводов.