Речь идет о выступлении французского лидера накануне на конференции в Париже, в ходе которого он указал на возможность отправки сухопутных войск западных стран на фронт. Тогда присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме.
«Не знаю, все ли осознают серьезность такого заявления. Эммануэль Макрон играет военного лидера, но с такой беспечностью он говорит о жизни наших детей. На кону стоит мир или война в нашей стране», — написала она на своей странице в X (бывш. Twitter).
Днем ранее Макрон также заявил, что Евросоюз договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, он отметил, что Франция сделает всё, чтобы Россия не выиграла в этом противостоянии.
Комментируя это, депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев обратился к президенту Франции с призывом не лезть в агрессоры и вспомнить в истории, чем обернулось создание коалиции против России. Он отметил, что Макрон уже получает «достойную» оценку своей работы от французов.
До этого, 7 февраля, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что масштабы украинского конфликта достигли такого уровня, к какому запасы боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы. Он признал, что страна страдает от нехватки артиллерийского вооружения, и ей необходимо создать объединенный рынок оборонной промышленности в сотрудничестве с Евросоюзом.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.