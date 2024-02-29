Шольца обвинили в раскрытии разведданных о британских военных на Украине

27 февраля в своем выступлении Шольц говорил, что сухопутные войска из стран НАТО или ЕС не будут отправлены на Украину. До этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в контексте вопроса отправки западных войск на Украину: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя». В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае появления военных НАТО на территории Украины конфликт альянса с Россией неизбежен.