Захарова потребовала от Берлина объяснений по разговору о Крымском мосте

«Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что «товарищи в погонах» передали ей аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, «как они будут бомбить» Крымский мост, чтобы это не повлекло последствий для Германии.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев потребовали от руководства Германии разъяснений в связи с появлением аудиозаписи. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что запись разговора немецких военных его не удивила. Министр отметил, что Кремлю «доподлинно» известно об участии в конфликте на Украине военных НАТО.
В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, погибли четыре человека. В июле 2023 года часть моста была взорвана ударом морских дронов: на автодорожной части был разрушен один пролет, погибли два человека.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность Киева к обеим атакам. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил уничтожить мост.