Захарова потребовала от Берлина объяснений по разговору о Крымском мосте

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, погибли четыре человека. В июле 2023 года часть моста была взорвана ударом морских дронов: на автодорожной части был разрушен один пролет, погибли два человека.