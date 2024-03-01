Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских санкций

Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России 23 февраля. Ограничения распространили на 106 физических и 88 юридических лиц. Был расширен список запрещенных к экспорту в Россию товаров, его пополнили возможные компоненты для разработки и сборки дронов.