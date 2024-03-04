Предвыборные кампании кандидатов в президенты в России в 2024 году

Предвыборные кампании кандидатов в президенты в России 2024 года уже активно формируются и обсуждаются, а политическая атмосфера страны кипит в преддверии выборов. Каждый потенциальный участник избирательной гонки стремится представить свои идеи и планы для будущего развития страны, привлечь поддержку избирателей и доказать свою готовность к лидерству. В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты предвыборных кампаний кандидатов.
Что нужно знать о президентских выборах в России в 2024 году
В предвыборных кампаниях кандидатов в президенты в агитационный период активно задействуются социальные сети и телевизионная реклама. Чтобы не утонуть в потоке информации, кратко рассказываем о самых важных моментах, которые нужно помнить голосующим.
|Даты проведения
|Общие сроки: 15-17 марта
Сроки досрочного голосования на отдаленных территориях и в труднодоступных: 25 февраля-15 марта
Сроки досрочного голосования в дипломатических представительствах России для граждан, живущих за рубежом: 1 марта-15 марта
|Даты предвыборной агитации
|17 февраля-14 марта
|Форма проведения
|Комбинированная: на избирательных участках и онлайн
|Территория голосования
|89 субъектов Российской Федерации, дипломатические представительства РФ за рубежом
|Кто может голосовать
|Любой дееспособный гражданин России, которому на день голосования исполнилось 18 лет, и при этом он не отбывает наказание в виде лишения свободы
|Избирательная система
|Прямое, тайное, равное и всеобщее голосование
|Кандидаты в избирательном бюллетене (утвержденная форма)
|Даванков Владислав Андреевич
Путин Владимир Владимирович
Слуцкий Леонид Эдуардович
Харитонов Николай Михайлович
Предвыборная кампания Владимира Путина
Изучение предвыборной кампании кандидатов в президенты — важный этап подготовки к выборам. Начнем изучение программ с действующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Основная информация
|Партия
|Самовыдвиженец
|Штаб-квартира
|Расположена в московском Старом Гостином дворе
|Предвыборный рейтинг ВЦИОМ
|79%
|Доверенные лица
|Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога
Актер Владимир Машков
Главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко
Начальник Управления Президента России по внутренней политике Андрей Ярин
|Сайт
|https://putin2024.ru/
Предвыборная программа Владимира Путина
Предвыборная кампания кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина строится на основе послания президента Федеральному собранию — 29 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил длительность выступления Путина в Гостином дворе тем, что это была «во многом предвыборная программа кандидата, это видение кандидата в президенты Путина».
Аналогичный подход был выбран в 2018 году — тогда в своем послании Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин обозначил приоритетные цели развития страны на период до 2024 года, которые впоследствии были закреплены в так называемом майском указе, запустившем в России национальные проекты.
В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил запустить новые национальные проекты, а также инструменты поддержки экономики, образования, социальной сферы, стимулирования привлечения средств граждан для инвестиций в предприятия реального сектора, дополнительной мотивации для работы граждан в регионах Крайнего Севера, Дальнего Востока и новых регионах. Он также подчеркнул, что будущая элита страны — это молодежь и участники специальной военной операции.
Ход президентской кампании
29 января ЦИК официально зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента РФ. Более 2,5 млн человек поддержали его самовыдвижение. 17 января кандидат в президенты посетил Гостиный Двор, где находится его избирательный штаб, и провел встречу с сопредседателями. Ранее в декабре 2023 года самовыдвижение Владимира Путина поддержали на съезде политической партии «Единая Россия».
Предвыборная кампания Владислава Даванкова
Продолжаем знакомиться с предвыборными кампаниями кандидатов в президенты в агитационный период. Следующий на очереди — Владислав Андреевич Даванков, который находится на втором месте в предвыборном рейтинге ВЦИОМ.
Основная информация
|Партия
|«Новые люди»
|Избирательный штаб
|Расположился по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 4
|Предвыборный рейтинг ВЦИОМ
|4%
|Доверенные лица
|Автор и ведущий популярного медиапроекта об искусстве, галерист Юрий Омельченко
Актер и предприниматель Алексей Гаврилов
Чемпионка Европы по баскетболу, основательница благотворительного фонда помощи женщинам Катерина Кейру
|Сайт
|https://davankov2024.ru/page_biography/
Предвыборная программа Владислава Даванкова
Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков в своей предвыборной кампании кандидатов в президенты делает упор на реформирование ключевых сфер жизни страны. В системе госуправления он предлагает вернуть прямые выборы мэров, дать россиянам право раз в год инициировать отзыв депутатов, мэров, губернаторов и начальников местных управлений МВД через портал «Госуслуг».
Самих глав местных управлений МВД, прокуроров и судей кандидат предлагает также выбирать людям. Кроме того, он планирует перераспределить налоговые поступления и бюджетные средства, сделать ставку на частную инициативу и стимулировать развитие сферы туризма, малого и среднего бизнеса.
Ход президентской кампании
Изначально штабы кандидата открылись в 66 регионах России. Владислав Даванков провел видеоконференцию с коллегами из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Томска, где те подчеркнули, что они уже начали работу и ждут кандидата с визитом. К середине февраля кандидат побывал в 19 регионах и провел 75 встреч.
Предвыборная кампания Леонида Слуцкого
Третий в списке — Леонид Эдуардович Слуцкий, последователь Владимира Жириновского.
Основная информация
|Партия
|ЛДПР
|Избирательный штаб
|Расположился в партийном офисе ЛДПР в Москве по адресу: 1-й Басманный переулок, д. 3, стр. 1
|Предвыборный рейтинг ВЦИОМ
|2%
|Доверенные лица
|Первоначально 24 января ЦИК зарегистрировала в качестве доверенных лиц кандидата 395 человек. В основном это активисты ЛДПР. Как заявляет сам кандидат, среди них «граждане разных возрастов, женщины и мужчины различных профессий. Это представители регионального малого и среднего бизнеса, волонтеры СВО, представители общественных организаций, врачи, спортсмены, блогеры, меценаты, журналисты, юристы, военные, парламентарии разных уровней».
|Сайт
|https://xn--2024-94dgfh7cva7a.xn--p1ai/
Предвыборная программа Леонида Слуцкого
Кандидат заявляет, что как председатель ЛДПР будет продолжать дело Владимира Жириновского. В этой связи предвыборная кампания кандидата в президенты Слуцкого построена на особом внимании к регионам, а также социально незащищенным группам населения. Главный лозунг кандидата: «Все для людей». Слуцкий предлагает перераспределить финансирование между федеральным центром и регионами, списать все долги субъектов.
Кандидат последовательно выступает за введение прогрессивной ставки налогообложения и установление нулевой ставки для людей, которые зарабатывают до 30 тысяч рублей — именно эту сумму он предлагает закрепить как минимальный размер оплаты труда.
Также он предлагает защитить россиян от разгула финансовых организаций — снизить ставки по кредитам и микрозаймам и ввести в законе дополнительную защиту от коллекторов. Слуцкий отмечает необходимость окончательной победы в СВО.
Ход президентской кампании
Слуцкий выбран кандидатом в президенты от ЛДПР по итогам съезда партии 19 декабря. Уже в конце последнего месяца прошлого года кандидат начал поездки по регионам страны — он уже побывал на Чукотке, в Сочи, Ставрополе, Астрахани и Нижнем Новгороде. Официальный сайт кандидата запущен 17 января, а через неделю ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Леонида Слуцкого.
Предвыборная кампания Николая Харитонова
Последний по списку, но не по значению, — Николай Михайлович Харитонов.
Основная информация
|Партия
|КПРФ
|Избирательный штаб
|Информации о точном расположении штаба пока нет, но центральный штаб возглавил лидер КПРФ Геннадий Зюганов
|Предвыборный рейтинг ВЦИОМ
|4%
|Доверенные лица
|Военачальник Владимир Комоедов
Сопредседатель Союза писателей России Лариса Баранова-Гонченко
Директор совхоза им. Ленина, бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин
|Сайт
|https://kprf.ru/personal/kharitonov
Предвыборная программа Николая Харитонова
Харитонов заявил, что его предвыборная программа — это «программа победы КПРФ и союза народно-патриотических сил». Главный ее лозунг — «Поиграли в капитализм и хватит». Кандидат предлагает России мирный и демократический переход к социализму. По словам Харитонова, необходимо национализировать минерально-сырьевую базу страны, повысить МРОТ до 35 тысяч рублей, увеличить пенсии, стипендии и зарплаты, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, давать беспроцентные ссуды молодым семьям на первые 20 лет.
Ход президентской кампании
Предвыборная кампания Николая Харитонова началась 23 декабря по итогам съезда партии КПРФ. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатуру 9 января, так он официально стал самым возрастным кандидатом в президенты России в истории. Предвыборные поездки Харитонов также начал с Дальнего Востока — 15 января он посетил Хабаровский край, что неожиданно, если учесть, что глава региона Михаил Дегтярев является бывшим членом Высшего совета ЛДПР.
Вопросы и ответы
Разберем еще несколько важных моментов.
Как выбрать кандидата, за которого голосовать?
Прямые выборы президента — ответственный шаг, поэтому каждому избирателю необходимо сделать свой выбор. Для этого рекомендуется изучить предвыборные программы кандидатов, найти в них те предложения, которые ближе именно вам, все обдумать и отдать свой голос за кандидата, предлагающего наиболее действенные, на ваш взгляд, шаги для развития страны.
На какой срок избирают президента в 2024 году?
Президента Российской Федерации избирают сроком на 6 лет. Однако ранее, до 2012 года, действовал срок в 4 года. Таким образом, следующие выборы президента в нашей стране пройдут в 2030 году.
Когда начинается агитационный период предвыборных кампаний кандидатов в президенты?
Этот период начался 17 февраля, сейчас кандидаты активно проводят агитацию — в средствах массовой информации, в общественных местах. Команды всех четырех кандидатов, включая их доверенных лиц и их самих, активно проводят работу с избирателями — встречаются, собирают вопросы и разъясняют ключевые пункты предвыборных программ.
Какая избирательная система применяется на выборах президента?
Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Автор: Татьяна Плаксина