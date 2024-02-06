Кандидаты в президенты России в 2024 году: официальный список участников выборов

В России выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщала, что в первый месяц года в избирательной кампании на должность президента участвовали 11 человек. Отметим, что последний и полный список кандидатов в президенты России 2024 опубликуют 10 февраля.
Кто может стать кандидатом на пост президента
Для того чтобы человек мог быть кандидатом на пост президента, он должен быть гражданином России не моложе 35 лет. Также он должен проживать в стране не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства или другого документа, который подтверждает право на постоянное проживание в другой стране. Он не должен быть признан судом недееспособным или содержаться в местах лишения свободы по приговору суда.
Также есть ряд запретов на участие в выборах президента. Баллотироваться не имеют права:
- те, кого суд лишил права занимать государственные должности;
- кандидаты, выступления или агитация которых за последние шесть лет были признаны экстремистскими.
Есть еще немаловажная часть запрета: для того чтобы принять участие в выборах, кандидат в президенты России не должен иметь счетов и вкладов в иностранных банках за пределами страны или перевести их в российские банки.
Выдвижение кандидатов на выборах 2024 года
Известно о том, сколько всего поступило уведомлений выдвижении кандидатов в президенты страны: по данным ЦИК таких заявок было 33, только 11 из них получили одобрение и были зарегистрированы. Четверым же кандидатам было и вовсе отказано в регистрации. Оставшиеся кандидаты не смогли провести собрание группы избирателей или подали документы слишком поздно.
Что известно о кандидатах в президенты России 2024? Восемь из них представляют политические партии, трое — самовыдвиженцы. Комиссия планирует огласить решение о допуске оставшихся кандидатов к президентским выборам 7 февраля.
Список кандидатов в президенты России от политических партий
Рассказываем, кто будет баллотироваться на президентских выборах в России в 2024 году.
1. Леонид Слуцкий
Кандидат в президенты от ЛДПР (Либерально-демократической партии России).
Биография
Леонид Слуцкий стал председателем ЛДПР с 2022 года, после смерти основателя партии Владимира Жириновского. Кроме того, Слуцкий занимает должность председателя комитета Государственной Думы по международным делам.
Образованию Слуцкого можно отдать должное: он окончил Московский экономико-статистический институт, является доктором экономических наук, а также заведует кафедрой международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова.
Отметим, что Леонид Слуцкий представлял интересы России и в качестве заместителя руководителя делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с 2000 года.
Предвыборная программа
Леонид Слуцкий выступает с девизом «Время регионов России». По его мнению, важно обеспечить справедливые условия жизни и равные гарантии для всех регионов страны.
2. Николай Харитонов
Партия КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации) выдвинула в качестве кандидата в президенты России Николая Харитонова. Он уже имел опыт участия в президентских выборах в 2004 году. Тогда он занял второе место после Владимира Путина.
Биография
Что нам известно о профессиональном пути кандидата? В 1993 году Николай Харитонов был одним из основателей Аграрной партии России (АПР) и заместителем председателя партии — Михаила Лапшина. В 2007 году Харитонов вступил в КПРФ, покинув АПР.
На сегодняшний день он является главой парламентского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики и депутатом Государственной Думы. Также стоит отметить, что Николай Харитонов был избран депутатом всех восьми созывов Госдумы.
Предвыборная программа
Основные пункты предвыборной программы Харитонова заключаются в национализации природной минерально-сырьевой базы и повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей.
3. Владислав Даванков
Владислав Даванков был выдвинут для участия в президентских выборах партией «Новые люди». Владислав Даванков занимает должность вице-спикера Госдумы и управляет деятельностью комитетов, связанных с охраной здоровья и культурой.
Биография
Политическая карьера Владислава Даванкова началась относительно недавно, в 2020 году. До этого он являлся вице-президентом российской компании Faberlic, возглавлял конкурс для школьников и студентов «Мой первый бизнес», а также занимал должность гендиректора фонда поддержки образовательных программ «Капитаны России».
Путь Владислава Даванкова в Госдуме начался в 2021 году, когда он в качестве депутата присоединился к комитету по бюджету и налогам, а также к комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета страны. В октябре 2021 года он был назначен заместителем председателя Госдумы, Вячеслава Володина.
Даванков участвовал в выборах мэра Москвы в 2023 году, также от партии «Новые люди». По итогам голосования он занял четвертое место.
Предвыборная программа
В предвыборной программе Даванков отмечает стремление к процветанию России и созданию страны, которая будет служить примером для других. Он также высказывался о необходимости независимой, богатой и свободной страны.
4. Борис Надеждин
Борис Надеждин — кандидат от партии «Гражданская инициатива».
Биография
Политическая деятельность Надеждина началась в 1990 году с должности председателя горсовета в городе Долгопрудный, расположенном в Подмосковье. Впоследствии, в период с 1997 по 1998 годы, Надеждин стал советником первого заместителя председателя правительства РФ Бориса Немцова, а затем помощником премьер-министра Сергея Кириенко.
Избирался депутатом Государственной Думы в 1999 году.
В 2012 году на президентских выборах Борис Надеждин вошел в состав наблюдателей от штаба Владимира Путина.
Также в 1999 году он организовал кафедру права МФТИ и был ее главой до 2016 года.
Предвыборная программа
Борис Надеждин активно высказывается по поводу действий власти. В 2020 году он выразил несогласие с поправками, внесенными в Конституцию. Выступает против специальной военной операции на Украине. В своей предвыборной программе Надеждин подчеркивает необходимость завершения специальной операции и восстановления отношений с соседними и развитыми странами.
5. Сергей Бабурин
Сергей Бабурин, председатель партии «Российский общенародный союз» (РОС), выступает в качестве потенциального кандидата на пост президента в 2024 году. Ранее Бабурин уже выдвигал свою кандидатуру на выборах президента в 2018 году, но занял последнее место в результате голосования.
За время политической карьеры Бабурин занимал различные должности, в том числе — народного депутата РСФСР и члена Верховного Совета РФ. В 2011 году он стал главой партии РОС.
30 января Сергей Бабурин сдал собранные подписи в ЦИК, но сразу же заявил о выходе из предвыборной гонки и призвал россиян отдать свои голоса за Владимира Путина.
6. Сергей Малинкович
Сергей Малинкович является депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания и председателем ЦК партии «Коммунисты России». Он был выдвинут кандидатом на президентские выборы партией «Коммунисты России».
Биография
С 1995 по 2001 годы Сергей Малинкович был членом КПРФ. Затем он был главой общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области». Стал секретарем ЦК общероссийской общественной организации «Коммунисты России» в 2009 году, а через три года — секретарем ЦК партии «Коммунисты России».
В 2011 году Сергей Малинкович выдвигался в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Справедливая Россия». И через два года баллотировался на пост мэра Петрозаводска.
В 2022 году Сергей Малинкович принимал участие и в областных выборах: на пост главы администрации Тамбовской области в 2023 году, а кандидатом в губернаторы Алтайского края в 2023-м.
Предвыборная программа
Предвыборная программа Сергея Малинковича называется «Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». С помощью программы он выступает за восстановление советской власти ленинско-сталинского типа в России и победу в СВО на Украине.
7. Андрей Богданов
Политтехнолог Андрей Богданов выдвинул свою кандидатуру от Российской партии свободы и справедливости (РПСС).
Политическую деятельность он начал в 1990-х, став членом Демократической партии России (ДПР). После этого он занимал разные должности: был ответственным секретарем «Всероссийского комитета граждан за честные выборы», возглавлял Управление общественных связей ЦИК «Единая Россия», в 2002—2003 годах руководил Центральным политическим советом партии. В сентябре 2004 года Богданов вышел из «Единой России».
В 2008 году Богданов уже баллотировался в президенты России, однако ему удалось получить только 1,3% голосов, заняв последнее место.
31 января стало известно о том, что Андрей Богданов снялся с президентских выборов и написал соответствующее заявление после передачи подписей в ЦИК. Позже он объяснил свое решение незакрытым зарубежным счетом.
8. Ирина Свиридова
Экономист из Тамбова Ирина Свиридова стала кандидатом для участия в выборах президента в 2024 году от Демократической партии России.
В 2021 году она принимала участие в выборах в Госдуму в Тамбовском одномандатном округе от партии «Зеленая альтернатива».
Сейчас Ирина находится в декретном отпуске и пишет кандидатскую диссертацию.
Известно, что собрать нужного числа подписей Ирина Свиридова не смогла. Таким образом, она снялась с предвыборной гонки.
Список кандидатов-самовыдвиженцев в президенты России
Расскажем о тех, кто баллотируется на президентских выборах в России в 2024 году в качестве самовыдвиженца. Иными словами, кто решил принять участие в выборах независимо от какой-либо политической партии.
1. Владимир Путин
Действующий глава государства Владимир Путин зарегистрирован в качестве кандидата в президенты России 2024. В начале декабря Владимир Путин объявил о своем намерении принять участие в выборах. Документы в ЦИК в качестве самовыдвиженца он подал уже 18 декабря. Его кандидатуру поддержала также партия «Единая Россия».
Биография
Родился Владимир Путин 7 октября 1952 года в Ленинграде. Он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. Свою карьеру Владимир Путин начал в КГБ, работая в структурах до начала 1990-х годов.
31 декабря 1999 года президент Борис Ельцин в новогоднем обращении к россиянам объявил о своей отставке и в качестве своего преемника назвал Владимира Путина.
Владимир Путин четырежды выигрывал президентские выборы: в 2000, в 2004, 2012 и 2018 годах. В 2020 году были одобрены поправки в Конституцию, позволяющие действующему лидеру вновь баллотироваться на пост президента.
Предвыборная программа
Предвыборная программа действующего президента России Владимира Путина еще находится на стадии подготовки. По словам Владимира Машкова, сопредседателя предвыборного штаба Владимира Путина, предвыборная программа Владимира Владимировича готовится ежедневно, а предложения от граждан страны обрабатывают и систематизируют.
2. Анатолий Баташев
Блогер-эколог Анатолий Баташев из Балашихи решил участвовать в президентских выборах как самовыдвиженец.
Биография
Он является лидером партии «Зеленая альтернатива» и участвует в различных избирательных кампаниях не первый год: Баташев уже пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2018 году и не раз пробовал стать главой города Балашихи.
Анатолий Баташев преподает в вузах и занимается исследованиями изменений климата и загрязнения окружающей среды.
В конце января Баташев сообщил, что выходит из предвыборной гонки. Причиной стала нехватка необходимого количества подписей для регистрации его кандидатом на президентских выборах.
3. Рада Русских
Блогер, визажист и предпринимательница Рада Русских родом из Екатеринбурга. Документы в ЦИК она подала как самовыдвиженец. У нее совсем нет опыта в политике — Русских позиционирует себя как экоактивистку и зоозащитницу, а также она владеет брендом косметики, увлекается магией и эзотерикой, рассказывает о макияже и уходе за кожей.
Вопросы и ответы
Отвечаем на часто задаваемые вопросы о выборах президента России в 2024 году.
Сколько подписей нужно собрать кандидату в президенты?
Для самовыдвиженцев необходимо набрать 300 тысяч подписей в свою поддержку, при этом количество подписей на один регион не должно превышать 7,5 тысячи. Кандидатам от политических партий, которые не входят в Госдуму, требуется 100 тысяч подписей, не более 2,5 тысячи на один субъект.
КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» уже представлены в Госдуме, поэтому их кандидаты не должны собирать подписи.
Можно ли голосовать за двух кандидатов?
Нет, голосовать за двух кандидатов недопустимо. При подсчете голосов учитывается только бюллетень, на котором отмечена фамилия одного кандидата. Если на бланке стоит отметка в нескольких квадратиках, такой бюллетень не будет учитываться при подсчете голосов.
Что означает принцип тайного голосования?
Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», тайное голосование предполагает отсутствие возможности контроля за волеизъявлением гражданина. Это означает, что никто не может узнать, за кого конкретно проголосовал каждый избиратель.
Как выбрать кандидата, за которого голосовать?
Перед голосованием рекомендуется ознакомиться с кандидатами и их предвыборными программами. При выборе кандидата, важно учитывать, насколько его взгляды соответствуют вашим ценностям и интересам.
И конечно, помните, что каждый голос имеет значение. Участие в выборах важно, ведь таким образом вы поддерживаете демократическую систему в стране.
Автор: Татьяна Малюк