Кандидаты в президенты России в 2024 году: официальный список участников выборов

Для того чтобы человек мог быть кандидатом на пост президента, он должен быть гражданином России не моложе 35 лет. Также он должен проживать в стране не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства или другого документа, который подтверждает право на постоянное проживание в другой стране. Он не должен быть признан судом недееспособным или содержаться в местах лишения свободы по приговору суда.