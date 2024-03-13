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Европарламент предложил Армении подумать над заявкой в кандидаты в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Депутаты Европарламента в среду приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили Армении подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз.
Источник: © РИА Новости

«ЕП считает, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения», — указывается в документе.

Депутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны «активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности».

В ЕП также признали, что «влияние России на экономику Армении остается существенным», и призвали Ереван «проявлять бдительность в отношении возможного обхода санкций». Депутаты также обещали помощь от ЕС «для смягчения негативных последствий» на случай, если, по их словам, Россия якобы попытается «наказать Армению за ее независимый политический и стратегический выбор».

В конце февраля спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее — уже в марте — глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Армении вопросов.

Непосредственно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. На этом фоне Европарламент в среду, 13 марта, призвал ЕС наращивать сотрудничество с Арменией в обороне и безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в МИД считают ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ, при этом Москва не ставит под сомнение суверенное право каждой страны выбирать себе союзы.

ЕС