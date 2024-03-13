Европарламент предложил Армении подумать над заявкой в кандидаты в ЕС

В конце февраля спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее — уже в марте — глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Армении вопросов.