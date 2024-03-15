СМИ: в Киеве опасаются больших потерь территорий к лету без помощи США

«Старший советник Зеленского согласен с тем, что есть высокая вероятность, что (силы) РФ займут значительные территории к лету при отсутствии новой американской помощи», — пишет издание.
Он также признал, что дела на линии фронта обстоят очень плохо, а боевой дух солдат ВСУ низок. «Люди не понимают, как плохо обстоят дела на фронте сейчас. Боевой дух низок, импульс слабый. Молодые люди боятся, что их мобилизуют на смерть из-за отсутствия оружия», — приводит газета слова украинского советника.
Глава ЦРУ Уильям Бёрнс ранее заявлял, что отказ США поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году. При этом он отметил, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и «проникающих ударов по Крыму».
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.