Почти 60% явки, кибератаки и помощь соотечественникам. Итоги второго дня выборов в РФ

Отражающий DDoS-атаки «Ростелеком» сообщил, что только в первые сутки было совершено более 90 тыс. кибератак на избирательные ресурсы. Это в восемь раз больше, чем в единый день голосования в 2023 году. Атаки фиксируются с территории Украины, с IP-адресов Западной Европы, Северной Америки. Компания сообщает, что кибервоздействие ведется профессиональными группировками.