Почти 60% явки, кибератаки и помощь соотечественникам. Итоги второго дня выборов в РФ

К 23:10 мск явка, по данным ЦИК, составила 58,74%. При этом в пяти регионах — Туве, ДНР, Кузбассе, Северной Осетии и на Ямале — она превысила 80%, а в Чечне — 90%.
ТАСС собрал основное о втором дне голосования.
Явка
По данным ЦИК, явка избирателей на выборах президента РФ по состоянию на 23:10 мск составила 58,74%.
К концу второго дня в Республике Тыва явка достигла 87,15%, в ДНР — 86,75%, в Кемеровской области — 83,17%, в Северной Осетии — Алании — 82,2%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 82,38%. В Чечне явка избирателей достигла 90,78%.
ДЭГ
К середине дня, по данным ЦИК, число воспользовавшихся платформами дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составило 6,3 млн. Как заявил зампред ЦИК Николай Булаев, общее число проголосовавших онлайн ожидается в итоге на уровне более 7 млн человек.
Глава входящей в правящую коалицию Сербской народной партии Ненад Попович оценил систему ДЭГ и заявил, что Белград может перенять опыт Москвы. Высокую оценку работе системы дали и другие зарубежные наблюдатели.
Кто уже проголосовал
Среди кандидатов на пост президента во второй день проголосовал Леонид Слуцкий (ЛДПР), который воспользовался традиционным способом голосования на избирательных участках. Владимир Путин отдал свой голос онлайн днем ранее, Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ) пока не голосовали.
Премьер-министр Михаил Мишустин воспользовался ДЭГ, как и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин пришел на участок, где сразу же провел совещание по капремонту здания.
Среди проголосовавших во второй день — председатель ЦИК Элла Памфилова, глава Чечни Рамзан Кадыров со всей семьей, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, а также режиссер Никита Михалков, певица Лариса Долина. Все они пришли на участки.
В Донбассе и Новороссии
На выборах президента РФ впервые проголосовали жители освобожденной Авдеевки (ДНР), в городе работает избирательная комиссия особого назначения. Проголосовали и военнослужащие на линии соприкосновения, в том числе в Авдеевке и Артемовске. Специально для этого среди них провели ротацию, сообщили в Совете по правам человека при президенте РФ.
Избирательные участки, вопреки планам, открыли в Энергодаре (Запорожская область), чтобы снизить опасность ударов украинских сил по голосующим в воскресенье.
В целом четыре воссоединившихся с РФ региона демонстрируют высокую явку избирателей (с учетом предварительного голосования): более 72% в Запорожской области, 77,7% в Херсонской области, 86,75% в ДНР, 63,97% в ЛНР.
Голосование соотечественников
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила многочисленные сообщения из-за рубежа о препятствиях голосованию живущих там россиян. Она уже обратилась с жалобой к верховному комиссару ООН по правам человека.
Для россиян, живущих в Прибалтике, организованы участки на границе РФ, в Ленинградской, Калининградской и Псковской областях. По словам Москальковой, избиратели активно ими пользуются, несмотря на препоны, которые им ставят соседние страны в переходе через границу.
Информационные атаки
Отражающий DDoS-атаки «Ростелеком» сообщил, что только в первые сутки было совершено более 90 тыс. кибератак на избирательные ресурсы. Это в восемь раз больше, чем в единый день голосования в 2023 году. Атаки фиксируются с территории Украины, с IP-адресов Западной Европы, Северной Америки. Компания сообщает, что кибервоздействие ведется профессиональными группировками.
В московском штабе по наблюдению за выборами отмечают, что большая часть серверов, откуда атакуются избирательные ресурсы столицы, находится в США и Великобритании.
Провокации и обстрелы
В нескольких регионах продолжились попытки испортить урны и бюллетени зеленкой, а также фиксировались восемь попыток поджога. Всего, по данным ЦИК, зафиксировано 29 таких инцидентов в 20 регионах. В большинстве случае эти деяния квалифицировались по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.
Памфилова назвала тех, кто пытается портить урны, «недалекими людьми» и отметила, что звонки с указаниями им шли с территории Украины и некоторых стран Европы. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что эти деяния можно расценить как пособничество врагу и квалифицировать как госизмену. По мнению Медведева, порча урн с бюллетенями — «прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают» российские города.
Обстрелы российского приграничья со стороны Украины продолжаются, также фиксируются попытки диверсантов проникнуть на территорию РФ. МИД России отметил, что все эти случаи фиксируются и будут расследованы.