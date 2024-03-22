ЕС ввел персональные санкции из-за смерти Навального

В минувшую среду источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран Евросоюза на встрече утвердили санкции в связи со смертью Навального, текст постановления затем проходил формальное утверждение по письменной процедуре и готовился к публикации в официальном журнале. Персональные ограничения предусматривают запрет на поездки в страны союза для физлиц, а также замораживание всех активов физлиц и организаций на европейской территории.