Как в мире отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле»

Президент Сербии Александр Вучич выразил «искренние соболезнования» российским гражданам и руководству и выразил надежду на то, что «террористы, совершившие такое ужасное преступление, будут быть привлечены к ответственности — то есть арестованы или ликвидированы». Он также сообщил, что на фоне событий в Москве созвал на 23 марта заседание Совета нацбезопасности и обратил внимание на призывы посольств США и Великобритании двухнедельной давности к своим гражданам избегать массовых скоплений людей в Москве — по его словам, это свидетельствует о том, что их спецслужбы знали о возможных терактах.