Йеменские хуситы грозят Эр-Рияду. Они опасаются сотрудничества Саудовской Аравии с США

Месть хуситов
«Саудовская Аравия станет целью для нас, если предоставит помощь и поддержку американо-британской агрессии против нашей страны», — с таким предостережением выступил член Высшего политического совета хуситов Мохаммед Али аль-Хуси. До сих пор королевство не участвовало в американской коалиции «Страж процветания» по охране коммерческого судоходства в Красном море. Из региональных держав к инициативе Пентагона присоединился лишь Бахрейн, где базируется пятый флот США.
С января США и Великобритания нанесли десятки ударов по позициям хуситов в Йемене. Однако до сих пор эти усилия не привели к сколько-нибудь значительному снижению частоты атак на суда в Красном море.
Хуситы называют американские удары «необоснованными» и грозят продолжать мстить. Так, 26 марта хуситы заявили, что за последние три дня совершили в Аденском заливе и Красном море шесть атак с помощью беспилотников и ракет. Пресс-секретарь движения Яхья Сариа уточнил, что атаке подверглись два американских эсминца, а также торговые суда Maersk Saratoga, APL Detroit, Huang Pu и Pretty Lady.
Позже Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило факт атак. Из примечательного: хуситы атаковали танкер Huang Pu, шедший под флагом Панамы, но принадлежащий Китаю, хотя 24 марта Мохаммед Али аль-Хуси заявил, что хуситы не будут атаковать китайские и российские суда. Более того, он подчеркнул, что странам, не имеющим связей с Израилем, «не следует беспокоиться». По данным CENTCOM, китайское судно получило повреждения, на борту вспыхнул пожар, но его удалось потушить.
Может обойтись
Угрозы в адрес Эр-Рияда появились в девятую годовщину начала военной кампании Саудовской Аравии против йеменских ополченцев. 26 марта 2015 года королевство поддержало международно признанное правительство Йемена и создало арабскую коалицию, чтобы подавить сопротивление групп «Ансар Аллах» (хуситы). Затяжной конфликт унес жизни по меньшей мере 377 тыс. человек.
В апреле 2022 года Саудовская Аравия и хуситы при посредничестве Омана и ООН заключили сделку о прекращении огня. Соглашение формально истекло в октябре того же года, однако обе стороны решили соблюдать его условия и готовились подписать полноценный договор о перемирии. В середине сентября 2023-го делегация хуситов отправилась в Эр-Рияд для ведения переговоров о прекращении огня. Это был первый публично объявленный визит йеменских повстанцев в королевство. Однако начало войны Израиля и «Хамаса» в октябре прошлого года заморозило переговорный трек.
Хуситы призвали королевство сделать аналогичный шаг, «чтобы отрезать путь торговцам войной». Ранее верховный лидер хуситов Абдулмалик аль-Хуси выдвинул три условия для заключения окончательного перемирия в Йемене: полное прекращение «осады, агрессии и оккупации», обмен пленными и компенсация ущерба.
Как уточняет Al Arab, международно признанное правительство Йемена и арабская коалиция согласились с этими условиями и уже в значительной степени их выполнили. В частности, выполнена экономическая часть запроса хуситов: Саудовская Аравия и ее партнеры сняли осаду и разблокировали работу аэропорта в Сане и порта в Ходейде (оба подконтрольны хуситам).
Однако хуситы отказались продолжать переговоры, после того как правительство Йемена призвало освободить заключенных по принципу «всех на всех». Группировка отклонила это требование, уточняет связанное с хуситами агентство Saba.
Со стороны Эр-Рияда также видна заинтересованность в том, чтобы наконец урегулировать конфликт с хуситами. 21 марта глава Минобороны королевства принц Халид ибн Сальман встретился с премьер-министром Йемена Ахмедом Авадом ибн Мубараком. Стороны обсудили разработанную ООН дорожную карту по прекращению гражданской войны.
Дорожная карта подразумевает, что обе стороны — и международно признанное правительство Йемена, и хуситы — обязуются соблюдать режим прекращения огня, возобновить экспорт нефти, открыть дороги в Таизе и других частях Йемена, а также полностью снять все ограничения на работу аэропортов и морских портов.
26 марта Абдулмалик аль-Хуси обвинил Саудовскую Аравию и ОАЭ в продолжающемся «промедлении с мирными переговорами на текущем этапе».
Помимо угроз в адрес Саудовской Аравии хуситы повышают ставки и в игре, касающейся всей мировой торговли нефтью. 25 марта политсовет движения потребовал, чтобы арабские страны «в качестве солидарности с палестинцами в Газе» сократили экспорт нефти и нефтепродуктов в США и Европу на 50%. Как уточнили в политсовете, этот шаг «будет способствовать прекращению» военной кампании Израиля в Газе. «У арабов есть много карт на руках (чтобы остановить израильское наступление.— “Ъ”). Если бы они хотели их разыграть, они бы это сделали, и это имело бы серьезные последствия», — говорится в заявлении движения.
По сути, хуситы предлагают арабским странам повторить эмбарго 1973 года, когда организация арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) отказалась поставлять сырье государствам, поддержавшим Израиль в четвертой арабо-израильской войне (известной также как война Судного дня). За год эмбарго привело к катастрофической нехватке нефти в ЕС и США, стоимость нефти выросла в четыре раза: с $2,90 за баррель до $11,65 в январе 1974 года. Однако вероятность того, что арабские страны поддержат инициативу хуситов, крайне мала хотя бы потому, что движение остается маргинальным. Правительство хуситов признано лишь одной страной мира — Ираном.
Эльнар Байназаров