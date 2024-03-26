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Йеменские хуситы грозят Эр-Рияду. Они опасаются сотрудничества Саудовской Аравии с США

Хуситы пригрозили атаковать нефтяные объекты в Саудовской Аравии, если Эр-Рияд разрешит США использовать свое воздушное пространство для ударов по позициям йеменского движения. Речь может идти о резкой эскалации: с апреля 2022 года хуситы и Саудовская Аравия соблюдали режим прекращения огня и даже готовились подписать соглашение о перемирии.

Источник: AP 2023

Месть хуситов

«Саудовская Аравия станет целью для нас, если предоставит помощь и поддержку американо-британской агрессии против нашей страны», — с таким предостережением выступил член Высшего политического совета хуситов Мохаммед Али аль-Хуси. До сих пор королевство не участвовало в американской коалиции «Страж процветания» по охране коммерческого судоходства в Красном море. Из региональных держав к инициативе Пентагона присоединился лишь Бахрейн, где базируется пятый флот США.

Саудовская Аравия не разрешала американским ВВС использовать территорию королевства для ударов по позициям йеменского движения. Но, по словам члена политсовета хуситов, сейчас США оказывают давление на несколько стран региона, чтобы они присоединились к американской коалиции.

С января США и Великобритания нанесли десятки ударов по позициям хуситов в Йемене. Однако до сих пор эти усилия не привели к сколько-нибудь значительному снижению частоты атак на суда в Красном море.

Хуситы называют американские удары «необоснованными» и грозят продолжать мстить. Так, 26 марта хуситы заявили, что за последние три дня совершили в Аденском заливе и Красном море шесть атак с помощью беспилотников и ракет. Пресс-секретарь движения Яхья Сариа уточнил, что атаке подверглись два американских эсминца, а также торговые суда Maersk Saratoga, APL Detroit, Huang Pu и Pretty Lady.

Позже Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило факт атак. Из примечательного: хуситы атаковали танкер Huang Pu, шедший под флагом Панамы, но принадлежащий Китаю, хотя 24 марта Мохаммед Али аль-Хуси заявил, что хуситы не будут атаковать китайские и российские суда. Более того, он подчеркнул, что странам, не имеющим связей с Израилем, «не следует беспокоиться». По данным CENTCOM, китайское судно получило повреждения, на борту вспыхнул пожар, но его удалось потушить.

Может обойтись

Угрозы в адрес Эр-Рияда появились в девятую годовщину начала военной кампании Саудовской Аравии против йеменских ополченцев. 26 марта 2015 года королевство поддержало международно признанное правительство Йемена и создало арабскую коалицию, чтобы подавить сопротивление групп «Ансар Аллах» (хуситы). Затяжной конфликт унес жизни по меньшей мере 377 тыс. человек.

В апреле 2022 года Саудовская Аравия и хуситы при посредничестве Омана и ООН заключили сделку о прекращении огня. Соглашение формально истекло в октябре того же года, однако обе стороны решили соблюдать его условия и готовились подписать полноценный договор о перемирии. В середине сентября 2023-го делегация хуситов отправилась в Эр-Рияд для ведения переговоров о прекращении огня. Это был первый публично объявленный визит йеменских повстанцев в королевство. Однако начало войны Израиля и «Хамаса» в октябре прошлого года заморозило переговорный трек.

При этом хуситы не оставляют надежд вернуться к мирным переговорам с Саудовской Аравией. По данным газеты Al Arab, 25 марта движение передало арабской коалиции во главе с Эр-Риядом сообщение о готовности подписать соглашение о перемирии.

Хуситы призвали королевство сделать аналогичный шаг, «чтобы отрезать путь торговцам войной». Ранее верховный лидер хуситов Абдулмалик аль-Хуси выдвинул три условия для заключения окончательного перемирия в Йемене: полное прекращение «осады, агрессии и оккупации», обмен пленными и компенсация ущерба.

Как уточняет Al Arab, международно признанное правительство Йемена и арабская коалиция согласились с этими условиями и уже в значительной степени их выполнили. В частности, выполнена экономическая часть запроса хуситов: Саудовская Аравия и ее партнеры сняли осаду и разблокировали работу аэропорта в Сане и порта в Ходейде (оба подконтрольны хуситам).

Однако хуситы отказались продолжать переговоры, после того как правительство Йемена призвало освободить заключенных по принципу «всех на всех». Группировка отклонила это требование, уточняет связанное с хуситами агентство Saba.

Со стороны Эр-Рияда также видна заинтересованность в том, чтобы наконец урегулировать конфликт с хуситами. 21 марта глава Минобороны королевства принц Халид ибн Сальман встретился с премьер-министром Йемена Ахмедом Авадом ибн Мубараком. Стороны обсудили разработанную ООН дорожную карту по прекращению гражданской войны.

Дорожная карта подразумевает, что обе стороны — и международно признанное правительство Йемена, и хуситы — обязуются соблюдать режим прекращения огня, возобновить экспорт нефти, открыть дороги в Таизе и других частях Йемена, а также полностью снять все ограничения на работу аэропортов и морских портов.

За несколько дней до встречи в Эр-Рияде правительство Йемена приостановило выполнение дорожной карты ООН, сославшись на эскалацию напряженности со стороны хуситов в Красном море.

26 марта Абдулмалик аль-Хуси обвинил Саудовскую Аравию и ОАЭ в продолжающемся «промедлении с мирными переговорами на текущем этапе».

Помимо угроз в адрес Саудовской Аравии хуситы повышают ставки и в игре, касающейся всей мировой торговли нефтью. 25 марта политсовет движения потребовал, чтобы арабские страны «в качестве солидарности с палестинцами в Газе» сократили экспорт нефти и нефтепродуктов в США и Европу на 50%. Как уточнили в политсовете, этот шаг «будет способствовать прекращению» военной кампании Израиля в Газе. «У арабов есть много карт на руках (чтобы остановить израильское наступление.— “Ъ”). Если бы они хотели их разыграть, они бы это сделали, и это имело бы серьезные последствия», — говорится в заявлении движения.

По сути, хуситы предлагают арабским странам повторить эмбарго 1973 года, когда организация арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) отказалась поставлять сырье государствам, поддержавшим Израиль в четвертой арабо-израильской войне (известной также как война Судного дня). За год эмбарго привело к катастрофической нехватке нефти в ЕС и США, стоимость нефти выросла в четыре раза: с $2,90 за баррель до $11,65 в январе 1974 года. Однако вероятность того, что арабские страны поддержат инициативу хуситов, крайне мала хотя бы потому, что движение остается маргинальным. Правительство хуситов признано лишь одной страной мира — Ираном.

Эльнар Байназаров