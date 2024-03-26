Йеменские хуситы грозят Эр-Рияду. Они опасаются сотрудничества Саудовской Аравии с США

В апреле 2022 года Саудовская Аравия и хуситы при посредничестве Омана и ООН заключили сделку о прекращении огня. Соглашение формально истекло в октябре того же года, однако обе стороны решили соблюдать его условия и готовились подписать полноценный договор о перемирии. В середине сентября 2023-го делегация хуситов отправилась в Эр-Рияд для ведения переговоров о прекращении огня. Это был первый публично объявленный визит йеменских повстанцев в королевство. Однако начало войны Израиля и «Хамаса» в октябре прошлого года заморозило переговорный трек.