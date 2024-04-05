Захарова заверила, что РФ не станет церемониться с пособниками преступлений Киева

Ранее, 4 апреля, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ни у кого не вызывает сомнений то, что Украина причастна к терактам на территории России, в том числе в подмосковном «Крокус Сити Холле». Это же касается подрыва Крымского моста, убийства журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина.