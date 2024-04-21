WP: власти Европы отказываются конфисковывать замороженные активы России

По их словам, европейские должностные лица недовольны тем, что Вашингтон настаивает на рискованных, по их мнению, действиях, поскольку подавляющее большинство активов находится в Европе. В связи с этим российские ответные меры в первую очередь, скорее всего, затронут Старый Свет, отмечается в статье.
Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась со своими европейскими коллегами на этой неделе на полях весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне в надежде найти компромисс по вопросу о российских активах. Как отмечает собеседник издания, союзники и партнеры США в Европе согласны с тем, что Украине надо больше помогать, но консенсуса по конкретным вопросам нет. «Мы рассматриваем российские суверенные активы как устойчивое средне- и долгосрочное решение проблемы финансирования [Украины]», — подчеркнул источник газеты в Минфине США.
Кроме того, продолжает издание, европейские министры финансов также опасаются, что конфискация российских активов может спровоцировать отток капитала с континента. В связи с этим, подчеркивает WP, «США предстоит затяжная борьба» за предоставление финансирования Украине.
ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала СВО. Из них около $5−6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд.
Еврокомиссия ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, эта инициатива предусматривает перечисление 90% доходов РФ на закупку снарядов для Украины и перевод 10% в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского ВПК. Первые отчисления могут быть сделаны уже в июле. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в случае использования Западом замороженных российских активов примет соответствующие меры для того, чтобы защитить свои интересы.