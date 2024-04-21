WP: власти Европы отказываются конфисковывать замороженные активы России

Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась со своими европейскими коллегами на этой неделе на полях весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне в надежде найти компромисс по вопросу о российских активах. Как отмечает собеседник издания, союзники и партнеры США в Европе согласны с тем, что Украине надо больше помогать, но консенсуса по конкретным вопросам нет. «Мы рассматриваем российские суверенные активы как устойчивое средне- и долгосрочное решение проблемы финансирования [Украины]», — подчеркнул источник газеты в Минфине США.