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Полянский заявил о невозможности новой военной помощи от США спасти киевский режим

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал новый пакет помощи Украине от США, рассчитанный на $61 млрд, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский отправляет своих солдат в «мясорубку», не заботясь о ценности человеческой жизни. При этом падение киевского режима неизбежно, написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в воскресенье, 21 апреля.

Источник: AP 2023

«Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать. Частная военная компания “Украина”, она же “Анти-Россия”, проработает еще немного, больше денег будет прикарманено, больше украдено оружия, и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку», — сказано в сообщении.

Полянский подчеркнул, что падение киевского режима неизбежно. По его словам, ни новый пакет помощи, ни другие усилия США и НАТО не смогут спасти его от предрешенного конца.

Ранее в этот день палата представителей конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд, голосование прошло 311 голосами за и 12 против. Включенные в законопроект почти $14 млрд помогут Украине закупить передовые системы вооружения и другую оборонную технику, отмечается в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. По ее словам, финансирование Киева является спонсированием терроризма.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор подчеркнул, что дальнейшее выделение денег Киеву не имеет смысла, поскольку итог украинского конфликта уже предрешен.

До этого, 17 апреля, палата представителей конгресса США опубликовала законопроект о выделении $61 млрд на помощь Украине, $26 млрд — Израилю и $8,12 млрд — на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе на помощь Тайваню. Президент США Джо Байден выразил готовность подписать эти законопроекты в случае их одобрения конгрессом.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

дипломатия