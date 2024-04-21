Полянский заявил о невозможности новой военной помощи от США спасти киевский режим

«Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать. Частная военная компания “Украина”, она же “Анти-Россия”, проработает еще немного, больше денег будет прикарманено, больше украдено оружия, и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку», — сказано в сообщении.