В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности

В концепции отмечена необходимость сохранения глобальной роли ООН в обеспечении международной безопасности, противостояния практике инструментализации ООН для давления на суверенные государства. Приписана заинтересованность в содействии устранению дисбалансов в функционировании ОБСЕ, недопущении злоупотребления ее механизмами для оказания давления на Белоруссию. Также в концепции заложены тезисы об активном участии Белоруссии в деятельности ОДКБ, о сохранении и укреплении Союзного государства с РФ, о поддержании прагматичного диалога с ЕС, США и другими западными странами по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в целях отмены санкций и нормализации отношений.