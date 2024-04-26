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СМИ: Испания согласилась поставить Patriot на Украину под давлением

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, сообщает газета Pais со ссылкой на правительственные источники.

Источник: Poland MOD

«Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, требующих от европейских стран, у которых есть эти американские системы, поставить их Киеву», — говорится в сообщении издания.

Газета Financial Times писала в понедельник, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Киеву системы ПВО Patriot и С-300, поскольку их собственные потребности «не столь велики, как у Украины». Согласно изданию, давление на страны оказывалось и на недавнем саммите ЕС.

Во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил, что союзники просили отправить системы ПВО С-300 или Patriot на Украину, но заверил, что Афины не будут делать этого.

Ранее ни глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес, ни министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес не сообщали, будет ли Мадрид отправлять на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Испания располагает четырьмя батареями Patriot, одна из которых развернута в Турции в рамках миссии НАТО по защите воздушного пространства страны от возможных ракет, которые могут быть запущены из Сирии.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.