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Россию не пригласили на конференцию по Украине в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 2 мая — РИА Новости. Россию «на данном этапе» не приглашали на мирную конференцию по Украине, говорится в заявлении, распространенном Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии. При этом в Берне назвали «немыслимым» мирный процесс без участия Москвы.

Источник: Reuters

«Конференция в Швейцарии призвана положить начало мирному процессу. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс», — говорится в заявлении.

Там подтвердили, что мероприятие пройдет 15−16 в Бюргенштоке.

На конференцию пригласили более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, включая членов G7, G20, БРИКС, международные организации — ООН, ОБСЕ, Совет Европы, а также Ватикан и патриарха Константинопольского.

Швейцария проведет 15—16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной “формулы мира”, не учитывающей российские интересы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

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