Утверждение премьера в Госдуме перенесли с 8 на 10 мая

«Восьмого мая. Не ожидаю, — уверен. Я плохо представляю парад без премьера», — ответил он журналистам на вопрос, когда Дума рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры на пост премьер-министра (цитата по «РИА Новости»).