Утверждение премьера в Госдуме перенесли с 8 на 10 мая

«8 мая заседания Госдумы не будет, утверждение премьера, насколько можно предположить, 10 мая», — написал он.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что 8 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должность премьер-министра.
«Восьмого мая. Не ожидаю, — уверен. Я плохо представляю парад без премьера», — ответил он журналистам на вопрос, когда Дума рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры на пост премьер-министра (цитата по «РИА Новости»).
С фракцией КПРФ кандидат на пост председателя правительства встретится 8 мая до 12 дня, добавил Зюганов.
В день инаугурации президента правительство страны вместе с председателем слагает свои полномочия, затем формируется новый кабинет министров. Инаугурация избранного в марте президентом России Владимира Путина назначена на 7 мая.
В соответствии с Конституцией президент назначит премьера, его заместителей и федеральных министров после их утверждения Госдумой. Глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначают после консультаций с Советом Федерации.
Ранее комиссия Думы по регламенту предложила отменить пленарные заседания 7 и 16 мая. Вместо этого их проведут 10 и 13 мая.