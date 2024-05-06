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Путин перед отставкой кабмина заявил о необходимости его преемственности

Президент России Владимир Путин приехал на встречу с правительством, которое должно уйти в отставку после церемонии его вступления в должность.

Мероприятие состоялось накануне инаугурации главы государства, она пройдет 7 мая.

Президента в доме правительства встретил премьер-министр Михаил Мишустин. Путин поблагодарил членов кабмина за «совместную работу на протяжении предыдущих лет». При этом он подчеркнул, что необходима преемственность в работе по достижению целей национального развития.

Согласно ст. 116 Конституции, правительство во главе с председателем слагает полномочия перед вновь избранным президентом. В соответствии с Основным законом президент назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после утверждения Госдумой. Главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначаются после консультаций с Советом Федерации.

Путин Владимир