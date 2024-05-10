Думские фракции заявили о поддержке кандидатуры Мишустина

В партии «Новые люди» отказались от комментариев до встречи с и.о. премьера. Ранее источник РБК рассказал о разосланном депутатам расписании встреч фракций с кандидатом в премьеры. По нему первая встреча 10 мая состоится с фракцией КПРФ. Затем пройдет встреча с фракцией ЛДПР, за ними — с фракцией партии «Справедливая Россия — За правду», затем будут «Новые люди», и завершающая встреча состоится с фракцией «Единой России». На каждую встречу отводится примерно по 30 минут.