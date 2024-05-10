Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе

В среду шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что приостановка коснулась только одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN пригрозил, что остановит поставки Тель-Авиву авиационных бомб и артиллерийских снарядов, если военная операции расширится на Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.