США полагают, что Израиль нарушил международные обязательства

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.