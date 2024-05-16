Путин в Пекине проводит встречу с премьером Госсовета КНР

Их беседа, как передает корреспондент РИА Новости, проходит в Доме народных собраний, где ранее в этот день состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне.
С российской стороны в беседе участвуют первый замглавы правительства Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, замглавы администрации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель Российской-китайского делового совета Геннадий Тимченко.
Президент России прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом. Ранее в столице Китая состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах с участием делегаций двух стран.