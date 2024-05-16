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Совместное заявление лидеров РФ и КНР. Главное

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 16 мая подписали совместное заявление в ходе государственного визита российского лидера в КНР. ТАСС собрал основные пункты документа.

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В частности, страны:

  • потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность;
  • сочли негативным влияние стратегии США и НАТО на ситуацию в АТР;
  • осудили инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств;
  • выступили против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации;
  • продолжат укреплять взаимодействие в военной области;
  • выступили против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-восточной Азии;
  • выразили серьезную озабоченность попытками США нарушить стратегический баланс;
  • озабочены деятельностью Японии по сбросу в океан содержащей радионуклиды воды с АЭС «Фукусима-1»;
  • будут обеспечивать бесперебойные каналы расчетов между экономическими субъектами;
  • будут обеспечивать создание условий для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов;
  • выступили против провокаций США и их союзников в отношении КНДР;
  • выразили решимость наращивать усилия по борьбе с загрязнением пластиковым мусором, учитывая суверенитет каждого государства;
  • выступили против политизации спорта и дискриминации спортсменов по признакам гражданства;
  • выразили решимость вместе с другими государствами разработать инструмент по борьбе с загрязнением окружающей среды;
  • будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий;
  • призвали США и НАТО взять на себя ответственность за социально-экономические трудности Афганистана и не должны снова пытаться разместить там свою военную инфраструктуру;
  • договорились содействовать развитию авиасообщения;
  • договорились расширять сотрудничество в области туризма;
  • выступили против вмешательства внерегиональных сил в вопросы стабильности в ЮКМ;
  • будут гарантировать защиту прав и интересов инвесторов, создавать равные и справедливые условия для капиталовложений;
  • будут продолжать работу по развитию взаимодействия ЕАЭС и КНР;
  • будут углублять сотрудничество в таможенной сфере для содействия взаимной торговле;
  • признали важной роль ОДКБ и СНГ в борьбе с международным терроризмом;
  • договорились расширять взаимный доступ продукции АПК на рынки двух стран.

В документе отмечается, что Россия приветствует готовность Китая помочь в политическом урегулировании кризиса на Украине.

Китай в свою очередь считает, что выборы президента РФ были открытыми и объективными, а их результаты говорит о широкой поддержке путина людьми. Пекин поддерживает усилия Москвы по защите своего суверенитета, выступает против вмешательства извне в ее дела. Китай также поддержал инициативу РФ об учреждении евразийской кинопремии. Пекин считает абсолютно неприемлемыми атаки против мирного населения и решительно осуждает организаторов, исполнителей и пособников теракта в «Крокус сити холле», говорится в заявлении.

    переговоры