Совместное заявление лидеров РФ и КНР. Главное

Китай в свою очередь считает, что выборы президента РФ были открытыми и объективными, а их результаты говорит о широкой поддержке путина людьми. Пекин поддерживает усилия Москвы по защите своего суверенитета, выступает против вмешательства извне в ее дела. Китай также поддержал инициативу РФ об учреждении евразийской кинопремии. Пекин считает абсолютно неприемлемыми атаки против мирного населения и решительно осуждает организаторов, исполнителей и пособников теракта в «Крокус сити холле», говорится в заявлении.