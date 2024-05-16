Совместное заявление лидеров РФ и КНР. Главное

В частности, страны:
- потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность;
- сочли негативным влияние стратегии США и НАТО на ситуацию в АТР;
- осудили инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств;
- выступили против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации;
- продолжат укреплять взаимодействие в военной области;
- выступили против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-восточной Азии;
- выразили серьезную озабоченность попытками США нарушить стратегический баланс;
- озабочены деятельностью Японии по сбросу в океан содержащей радионуклиды воды с АЭС «Фукусима-1»;
- будут обеспечивать бесперебойные каналы расчетов между экономическими субъектами;
- будут обеспечивать создание условий для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов;
- выступили против провокаций США и их союзников в отношении КНДР;
- выразили решимость наращивать усилия по борьбе с загрязнением пластиковым мусором, учитывая суверенитет каждого государства;
- выступили против политизации спорта и дискриминации спортсменов по признакам гражданства;
- выразили решимость вместе с другими государствами разработать инструмент по борьбе с загрязнением окружающей среды;
- будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- призвали США и НАТО взять на себя ответственность за социально-экономические трудности Афганистана и не должны снова пытаться разместить там свою военную инфраструктуру;
- договорились содействовать развитию авиасообщения;
- договорились расширять сотрудничество в области туризма;
- выступили против вмешательства внерегиональных сил в вопросы стабильности в ЮКМ;
- будут гарантировать защиту прав и интересов инвесторов, создавать равные и справедливые условия для капиталовложений;
- будут продолжать работу по развитию взаимодействия ЕАЭС и КНР;
- будут углублять сотрудничество в таможенной сфере для содействия взаимной торговле;
- признали важной роль ОДКБ и СНГ в борьбе с международным терроризмом;
- договорились расширять взаимный доступ продукции АПК на рынки двух стран.
В документе отмечается, что Россия приветствует готовность Китая помочь в политическом урегулировании кризиса на Украине.
Китай в свою очередь считает, что выборы президента РФ были открытыми и объективными, а их результаты говорит о широкой поддержке путина людьми. Пекин поддерживает усилия Москвы по защите своего суверенитета, выступает против вмешательства извне в ее дела. Китай также поддержал инициативу РФ об учреждении евразийской кинопремии. Пекин считает абсолютно неприемлемыми атаки против мирного населения и решительно осуждает организаторов, исполнителей и пособников теракта в «Крокус сити холле», говорится в заявлении.