FT назвала «поля сражений» на Тайване, где могут столкнуться США и КНР

Вместе с тем существует множество вариантов того, как Вашингтон и Пекин могут использовать ядерное оружие в тайваньском конфликте, отмечает FT. Это может включать ограниченные удары или угрозы нанести удар по материковому Китаю или США, чтобы убедить другую сторону отступить. «Что меня беспокоит, так это то, что США могут рассмотреть возможность ограниченного применения ядерного оружия, потому что они не могут обеспечить достаточное количество боеприпасов для боевых действий», — указал эксперт по китайской армии в Массачусетском технологическом институте Тейлор Фрэвел. «Если вы не можете сравниться с китайским кораблем, вы можете потопить 10 кораблей одним ядерным зарядом», — добавил он.