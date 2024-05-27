Песков назвал слова Столтенберга об ударах по РФ повышением градуса эскалации

«Это не может быть его личным мнением. Он официальное лицо, он является генеральным секретарем Североатлантического альянса, так это и воспринимаем. НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в “военный экстаз”. Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», — сказал он.