Песков назвал слова Столтенберга об ударах по РФ повышением градуса эскалации

«Это не может быть его личным мнением. Он официальное лицо, он является генеральным секретарем Североатлантического альянса, так это и воспринимаем. НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в “военный экстаз”. Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», — сказал он.
24 мая генсек НАТО в интервью The Economist призвал союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Украине оружия, допустив возможность ударов по территории РФ. Позже, 27 мая, он повторил свои слова на сессии Парламентской ассамблеи альянса. При этом в обоих случаях Столтенберг заявил о необходимости избежать эскалации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что подобными заявлениями Столтенберг нарушил свои полномочия на посту генсека, не обсудив указанные меры с другими членами блока. Кроме того, слова Столтенберга осудили канцлер Германии Олаф Шольц, а также премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее коллеги — вице-премьер Маттео Сальвини и глава МИД Антонио Таяни.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.