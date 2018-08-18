Туристам разрешили сидеть на кувшинке 60 секунд ради селфи
Самые большие в мире кувшинки — одна из достопримечательностей Тайбэя.
Самые большие в мире кувшинки — одна из достопримечательностей Тайбэя.
Парк «Шуанси» в городе Тайбэй на Тайване привлекает огромное количество туристов ежегодно.
Сюда приезжают посмотреть на самые большие в мире кувшинки, листья которых могут выдержать вес до 65 кг.
Виктория амазонская — водное тропическое растение семейства Кувшинковые. Родом из бассейна Амазонки, оно было завезено в Тайвань и выращивается теперь в Тайбэе, Тайнане, Таоюане и других городах.
Цветки растения прячутся под водой и появляются на поверхности только один раз в году. Цветение длится всего 2−3 дня. Цветки
Выращивать кувшинку необычайно трудно. Ей вредят не только слишком высокие температуры, но и различные вредители. Сотрудники парка ведут неустанную борьбу с улитками, которые проделывают отверстия в молодых листьях.
Викторию амазонскую открыли в 1832 году. Долгое время растение безуспешно пытались культивировать. Лишь в середине XIX века кувшинка впервые зацвела в английском ботаническом саду
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