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10:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Туристам разрешили сидеть на кувшинке 60 секунд ради селфи

Самые большие в мире кувшинки — одна из достопримечательностей Тайбэя.

Парк «Шуанси» в городе Тайбэй на Тайване привлекает огромное количество туристов ежегодно.

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Сюда приезжают посмотреть на самые большие в мире кувшинки, листья которых могут выдержать вес до 65 кг.

Детям и стройным взрослым разрешают забраться на кувшинку и сделать фото. Успеть нужно за 60 секунд. Дольше находиться на листьях запрещено. Сидеть следует на специальной подстилке.
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Виктория амазонская — водное тропическое растение семейства Кувшинковые. Родом из бассейна Амазонки, оно было завезено в Тайвань и выращивается теперь в Тайбэе, Тайнане, Таоюане и других городах.

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Цветки растения прячутся под водой и появляются на поверхности только один раз в году. Цветение длится всего 2−3 дня. Цветки нежно-белого цвета диаметром 20—30 см распускаются вечером, остаются открытыми до утра следующего дня. Затем они прячутся в воду и появляются снова только после полудня. На второй день цветения они приобретают нежно-розовый цвет, а затем тёмно-малиновый или фиолетовый. В условиях дикой природы растение может прожить до 5 лет.

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Выращивать кувшинку необычайно трудно. Ей вредят не только слишком высокие температуры, но и различные вредители. Сотрудники парка ведут неустанную борьбу с улитками, которые проделывают отверстия в молодых листьях.

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Викторию амазонскую открыли в 1832 году. Долгое время растение безуспешно пытались культивировать. Лишь в середине XIX века кувшинка впервые зацвела в английском ботаническом саду Кью-гарденс и в бельгийском Генте. В России растение впервые было выращено в Петербургском ботаническом саду в 1864 году.

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